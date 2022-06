„Vom menține o brigadă suplimentară prin rotație, adică 3.000 de soldați și alți 2.000 de membri ai personalului militar cu cartierul general în România”, a precizat Joe Biden, într-o declarație comună susținută alături de secretarul general NATO, Jens Stoltenberg.

El a spus că SUA vor înființa un cartier general permanent pentru Corpul al V-lea de Armată în Polonia, vor menține o brigadă rotativă suplimentară de 5.000 de soldați și personal militar în România, vor spori trupele dislocate prin rotație în statele baltice, vor trimite două escadrile suplimentare de avioane de luptă F-35 în Regatul Unit și vor deplasa o stație de apărare aeriană suplimentară și alte capacități în Germania și Italia, potrivit CNN.

„În momentul în care Vladimir Putin a distrus pacea din Europa, Statele Unite și aliații intervin pentru a demonstra că NATO este mai necesară și mai importantă ca oricând”, a declarat Joe Biden.

El a subliniat că decizia luată la Washington de a crește capacitățile militare din Europa vine ca rezultat al amenințărilor venite de la Moscova după decizia de invadare a Ucrainei.

„Împreună cu aliații noștri, vom face sigur că NATO este gata să gestioneze toate amenințările venite din toate direcțiile: terestru, aerian sau de pe mare”, a declarat Joe Biden.

