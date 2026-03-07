Cum au descoperit autoritățile suedeze nava din flota-fantomă a Rusiei

Poliția suedeză a confiscat o navă de marfă suspectată că transporta grâne ucrainene furate și că aparține flotei-fantomă a Rusiei, informează sursa citată mai sus. Nava, sub pavilion fals, ar face parte din flota-fantomă a Rusiei și a fost interceptată vineri, 6 martie 2026, în largul localității Trelleborg, în sudul Suediei.

Caffa, o navă de 96 de metri, a plecat din Casablanca, Maroc, pe 24 februarie, având ca destinație portul Sankt Petersburg, Rusia.

„Vasul se află pe lista de sancțiuni impuse Ucrainei. Informațiile arată că a fost folosit în principal pentru transportul de grâne furate din Ucraina”, a declarat Daniel Stenling, șeful interimar al operațiunilor pazei de coastă, în cadrul unei conferințe de presă.

De asemenea, autoritățile au descoperit că nava naviga sub un pavilion fals. „Este înregistrată în Guineea, dar această înregistrare este, de fapt, falsă”, a adăugat Stenling.

Cei mai mulți membri ai echipajului erau cetățeni ruși

Din cei 11 membri ai echipajului, „majoritatea” sunt cetățeni ruși, conform oficialului suedez. Ambasada Rusiei la Stockholm a confirmat că 10 dintre marinari sunt ruși și a anunțat pe Telegram că este pregătită să le ofere asistență consulară, dacă va fi necesar.

Un membru al echipajului este anchetat pentru încălcarea codului maritim, în special în ceea ce privește siguranța navei, însă autoritățile nu au dezvăluit identitatea sau rolul acestuia.

„Investigațiile desfășurate până acum întăresc suspiciunile noastre și arată că există deficiențe majore privind siguranța maritimă a acestei nave”, a mai spus Stenling.

Ce este „flota-fantomă” a Rusiei și de ce amenință siguranța maritimă

Navele din așa-numita flotă-fantomă a Rusiei sunt cunoscute pentru opacitatea proprietarilor și pentru utilizarea lor în scopul eludării sancțiunilor internaționale.

„Este o problemă pentru noi să vedem tot mai multe nave care nu respectă legislația maritimă. Riscul de accidente crește atunci când navele nu sunt certificate”, a precizat Stenling.

El a subliniat că astfel de nave ridică întrebări cu privire la calificările echipajului, la certificările acestora și la absența asigurărilor în eventualitatea unor incidente.

Prima reacție a Ucrainei după capturarea navei cu cereale furate

Ministrul de Externe ucrainean, Andriy Sybiga, a mulțumit sâmbătă Suediei pentru intervenție.

„Acțiunea colectivă împotriva unor astfel de nave câștigă teren. Este o evoluție binevenită. Sancțiunile funcționează atunci când sunt aplicate strict. Împreună, trebuie să oprim activitățile flotei fantomă a Rusiei pentru a proteja securitatea și mediul Europei”, a scris Sybiga pe platforma X.

În prezent, Agenția Suedeză de Transport urmează să inspecteze nava pentru a stabili dacă aceasta este în stare de navigabilitate și dacă poate continua călătoria.

