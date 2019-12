Știri Externe Sultanul din Oman a închiriat un hotel întreg, de patru stele, în Belgia, timp de două luni

Sultanul Qaboos bin Said al Said a închiriat un hotel între, de patru stele, din Belgia, pentru o perioadă de două luni, până la finalul lunii ianuarie, transmite mediafax, care citează The Brussels Times.