Centrul furtunii a trecut peste insula Rota luni dimineață, cu rafale de peste 241 km/h, conform Serviciului Național de Meteorologie.

„Țineți-vă bine” , a declarat meteorologul Brandon Aydlett, citat de AP. „Trecem peste vârful taifunului. Nu va fi ușor, dar vom scăpa de el”.

Bavi, un super-taifun de categoria 5, a fost însoțit de vânt care a ajuns la o viteză de 290 km/h și rafale de 346 km/h, a explicat meteorologul Edwin Montvila. În plus, avertizări de taifun și inundații rapide au fost emise pentru Rota, Guam, Tinian și Saipan.

Insula Saipan, deja afectată de taifunul Sinlaku din aprilie, a înregistrat rafale de peste 161 km/h, iar multe locuințe din Saipan și Tinian încă nu au curent electric. Până la 51 cm de precipitații sunt așteptate înainte ca furtuna să treacă complet, au transmis meteorologii.

„O simplă ieșire din casă te poate ucide din cauza obiectelor proiectate de vânt. Stâlpii de curent și liniile electrice vor fi distruse”, a avertizat Montvila. Bavi s-a deplasat mai rapid decât Sinlaku, dar dimensiunea sa a extins condițiile de furtună tropicală până luni noapte.

Guvernatoarea Guamului, Lou Leon Guerrero, a îndemnat locuitorii să rămână acasă sau în adăposturi. „Experimentăm din nou forța severă a vântului, dar știm că suntem mereu pregătiți să ne protejăm oamenii”, a spus ea într-un mesaj video.

Pe insula Guam, preotul Francis Hezel a descris sunetul vânturilor puternice care au bătut ore în șir. „Până acum, oamenii sunt obișnuiți cu taifunurile», a spus el. «Știu ce trebuie să facă pentru a se pregăti”.

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