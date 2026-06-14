Adrian Veştea a a declarat că îşi asumă responsabilitate formării unui guvern într-un moment de criză politică, subliniind că îşi doreşte un guvern politic, care să îşi asume reforme reale.

Adrian-Ioan Veştea (52 de ani), un politician veteran al Partidului Naţional Liberal (PNL), cu o carieră de peste trei decenii în administraţia publică, a fost desemnat pentru formarea unui nou guvern, de această dată unul politic, după ce Eugen Tomac şi-a depus mandatul. Deşi parcursul său este marcat de realizări administrative majore, desemnarea sa ca premier e pe cale să declanşeze o criză internă profundă în PNL.

Ilie Bolojan, în prima reacție după anunțul lui Nicușor Dan, nu a spus nimic despre Veștea, ci doar l-a acuzat pe președintele României că e lipsit de loialitate față de partidul său. Apoi a anunțat că BPN al PNL va lua o decizieoficială curând.

Surse Libertatea spun că aripa Bolojan discută excluderea din partid a lui Veștea, care nu a informat pe nimeni despre propunerea președintelui și intenția sa de a o accepta. Excluderea sa trebuie însă validată de Consiliul Național, pentru că brașoveanul e membru de conducere al PNL.

Există și posibilitatea ca Veștea să fi calculat că are de partea sa un grup suficient de numeros de membri de partid care să îl susțină și practic să scindeze PNL, sau chiar să forțeze plecarea lui Bolojan și a grupării sale din fruntea partidului.

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