Regimul condus de Vladimir Putin este acuzat de organizarea unor noi alegeri trucate. În Moscova, de exemplu, procesele verbale au fost rescrise cu rezultate umflate pentru partidul Rusia Unită, observă analiștii electorali, potrivit publicației ruse din exil Meduza.

Ivan Șukșin prezintă cazul secției de votare 2700 din vestul Moscovei. Conform procesului verbal inițial, Rusia Unită obținuse 21,5% din voturi în această secție, Partidul Comunist al Federației Ruse (PCFR) - 28,2%, iar Oameni Noi - 29,5%. În procesul verbal final, adică cel introdus în sistemul Comisiei Electorale Centrale (CEC), rezultatele au fost inversate. Rusia Unită a fost trecută cu 86,8% din voturi - cu 65,3% mai mult decât obținuse în realitate - Partidul Comunist cu 2,5%, iar Oameni Noi cu 2%.

Șukșin a menționat că procesul verbal a fost încărcat pe platforma GAS „Vîborî” („Alegeri”) în noaptea de 21 septembrie, dar a apărut pe site-ul CEC abia în ​​după-amiaza zilei de 22 septembrie. „Este nevoie de cinci minute pentru a publica un proces verbal, nu o zi și jumătate!”, a subliniat Șukșin.

Analistul electoral Boris Ovicinnikov a declarat la rândul lui pentru iStories că regimul a modificat procesele verbale în favoarea Rusiei Unite, falsificând circa 18 milioane de voturi din cele 30 de milioane exprimat pe hârtie. „La secțiile de votare din Moscova s-au schimbat buletinele de vot în favoarea Rusiei Unite în timpul numărării, dar acesta este se pare doar primul nivel de falsificare. Sunt sigur că practic toate procesele verbale cu o prezență la vot de peste 75-85% (dar mai puțin de 100%) au fost completate fără nicio legătură cu numărarea voturilor. Aceasta explică procentele repetitive și alte nereguli de la diferite secții de votare. Unde nu au existat observatori reali, ei puteau introduce orice procentaj doreau în procesele verbale”, a subliniat el.

Conform calculelor făcute de Novaya Gazeta Evropa și Vajnîie Istorii, Rusia Unită a primit doar 34-35% din voturi în alegerile din Duma de Stat. Regimul lui Putin a anunțat însă un rezultat de 57,97% - pentru a da impresia că oamenii sprijină războiul.

Acest scrutin a fost marcat de arestarea unor opozanți reali, interzicerea singurului partid antirăzboi, presiuni administrative pentru votarea Rusiei Unite, supravegherea alegătorilor de către soldați înarmați în teritoriile ocupate în Ucraina etc. În plus, dincolo de fraude, scrutinul a fost organizat ilegal în teritoriile ocupate în Ucraina.

În opinia mai multor analiști, acesta a fost „cel mai murdar” scrutin din istoria postsovietică a Rusiei.

Pe lângă Rusia Unită (347 de deputați), regimul de la Moscova a acceptat alte patru partide în Duma de Stat pentru a da impresia de pluripartidism, și anume comuniștii (38 de deputați), ultraconservatorii LDPR (24 de deputați), populiștii Oameni Noi (19 deputați) și social-democrații din O Rusie Justă (16 deputați).