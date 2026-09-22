Partidul Rusia Unită, aflat la putere, ar fi obținut doar 34% din voturi în alegerile legislative de duminică, nu 57,83%, conform rezultatelor oficiale. Diferența semnificativă ridică din nou suspiciuni de fraudă, deja semnalate de opoziție și de mai mulți observatori.

Analiza statistică realizată de Novaia Gazeta demonstrează o fraudă masivă la alegerile din Rusia

Analiza publicată de Novaya Gazeta, un ziar independent rus, sugerează că rezultatul real al partidului lui Vladimir Putin ar fi fost de 34%, pe baza metodei dezvoltate de fizicianul și expertul electoral Serghei Șpilkin. Tehnica sa compară participarea și rezultatele fiecărei secții de votare.

Într-un scrutin „normal”, aceste date ar trebui să formeze un model statistic uniform. Însă, în cazul unor nereguli, apar anomalii sub forma unei „cozi de cometă” în distribuția voturilor.

Analiza rezultatelor alegerilor din Rusia făcută de Novaya Gazeta

Conform publicației, „rezultatul fără falsificare ar fi fost probabil acesta”, menționând că analiza a fost confirmată de doi experți electorali. Moscova a fost exclusă din calcul, din cauza ponderii semnificative a votului electronic, considerat prea atipic pentru a fi comparat cu cel pe hârtie.

Procentele uriașe raportate oficial de Moscova ridică mari suspiciuni privind integritatea votului

Comisia Electorală Centrală a declarat că Rusia Unită a obținut 57,83% din voturi, urmată de Partidul Comunist cu 13,76%, LDPR cu 9,01% și partidul Oameni Noi cu 7,96%. Prezența oficială la urne a fost de 59,32%, un record, ceea ce ar permite partidului de guvernământ să obțină cea mai mare majoritate parlamentară din istoria Dumei, potrivit Le Parisien.

Presiunile asupra alegătorilor din Moscova au implicat folosirea obligatorie a votului electronic

Totuși, presa de investigație Astra susține că, în unele secții din Moscova, alegătorii ar fi fost obligați să utilizeze votul electronic. Analistul Boris Ovținnikov estimează că aproximativ 55% din voturile atribuite Rusiei Unite ar fi fost falsificate.

Comisia Electorală Centrală respinge ferm toate acuzațiile referitoare la falsificarea alegerilor

Ella Pamfilova, președinta Comisiei Electorale Centrale, a respins acuzațiile, susținând că doar două cazuri de fraudă electorală au fost identificate în întreaga țară. Cu toate acestea, diferențele semnificative între datele oficiale și cele obținute din analiza independentă continuă să alimenteze îngrijorările legate de integritatea procesului electoral în Rusia.