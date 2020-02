De Mihai Niculescu,

Ghidul a strâns aproximativ 500 de mucuri de țigară, de pe traseul dintre Poarta I şi Poarta a II-a a Cetăţii Alba Carolina.

„Astăzi (vineri – n.r.) este Ziua Internaţională a Ghidului de Turism. Până la a doua cafea a zilei, am vrut să marchez acest moment în felul meu, aşa cum mă ştiţi. Planul de acasă a fost mai mare, dar am ignorat gripa şi frisoanele. Am vrut să ‘acopăr’ sectorul Poarta I – Poarta a – II a şi am estimat pentru asta două ore. Mi-am dat seama că nu o să reuşesc datorită volumului de muncă şi că am nevoie de trei sau trei ore şi jumătate. Până la urmă gripa a învins. În cifre: 1/3 din ce mi-am propus, 65 minute, 500 mucuri de ţigări adunate …”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Kalanyos Cristian, potrivit Agerpres.

„În cifre:

– 1/3 din ce mi-am propus;

– 65 minute;

– 500 mucuri de țigări adunate (m-am oprit „rotund” să nu uit când o să reiau treaba :)).” a făcut bilanțul ghidul turistic.

Ghidul consideră că atunci când există o destinaţie turistică atât de importantă, cum este fortificaţia din Alba Iulia, trebuie implicare şi responsabilitate din partea tuturor – autorităţi, mediul de afaceri, locuitori şi turişti.

Recomandări Cine este românul de 23 de ani ucis în atentatul de la Hanau. Vili se stabilise de cinci ani în Germania

„Uneori să te implici responsabil nu înseamnă neapărat să faci. Poţi şi să nu faci. Să nu arunci pe jos, la întâmplare. Este foarte simplu. Vizitezi un loc frumos, curat. Lasă-l aşa! Locuieşti într-un loc frumos, curat. Lasă-l aşa”, a încheiat postarea ghidul turistic.

O inițiativă similară a avut ghidul Kalanyos Cristian și anul trecut,

Kalanyos Cristian a mai făcut astfel de acţiuni şi în vara anului trecut, strângând mucurile de țigară din interiorul Cetăţii de tip Vauban din Alba Iulia.

Citeşte şi:

Adriana Nedelea LA FIX | Un medic de la ”Grigore Alexandrescu” operează fără mănuși de protecție. Secretar de stat: „Nu am învățat nimic din greșelile altora”

Atacul sângeros care l-a ucis pe românul din Hanau, efectul sumbru al unei explozii a extremismului de dreapta în Germania

Scandal pe bugetul UE. Plecarea Marii Britanii a lăsat o ”gaură” de 60 de miliarde de euro. Ce riscuri există pentru România

GSP.RO Un fost jucător de rugby, fosta lui soție și cei trei copii au murit într-un mod oribil. Bărbatul a plănuit totul

HOROSCOP Horoscop 21 februarie 2020. Balanțele se confruntă cu probleme în familie