Pride TM este la a treia ediție, dar e pentru prima oară când este organizat și un marș LGBT în orașul de pe Bega. „Pentru prima dată în Timișoara, celebrăm iubirea, ne cerem drepturile și ne bucurăm de energia comunității LGBTQIA+ și a aliaților”, a fost mesajul transmis de organizatorii de la Identity.Education, o platformă de evenimente culturale, artistice și educaționale.

Este o formă de bucurie în interiorul comunității, dar și de protest, pentru că trăim într-o țară din Uniunea Europeană care nu oferă nici o formă de recunoaștere cuplurilor de același gen, nu are niciun fel de cadru pentru tranziția persoanelor transgender și nu recunoaște diversitatea dincolo de binaritate. Organizatorii Pride TM:

„Lăsați copiii în pace”

În timpul marșului, jandarmii au trebuit să oprească intrarea în mulțime și să legitimeze trei bărbați care au început să le adreseze injurii participanților și să strige „Lăsați copiii în pace!”

De la ora 15.30 oamenii s-au adunat în Parcul C.D Loga și de acolo au pornit în marș, pe muzică și chiote, pe traseul Bulevardul Ion C. Brătianu – Bulevardul Revoluției din 1989 – Podul Decebal – Bulevardul 3 August 1919, până în Parcul Regina Maria care a fost punctul de final.

Marșul de astăzi marchează finalul unei săptămâni întregi de evenimente sub cupola Pride TM, cum ar fi Pride in the Park, ce a cuprins activități pentru familii și copii în aer liber și proiecții de filme.

