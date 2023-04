Svetlana, care are și cetățenia israeliană, a divorțat de soțul ei în august 2022, la cinci luni după ce Rusia a declanșat invazia în Ucriana.

Divorțul a fost formal, pentru a-i permite femeii să-și poată continua viața de lux în Occidentul blamat de propaganda Kremlinului.

În timp ce oamenii din Mariupol aveau de ales între moartea în urma bombardamentelor, dacă părăseau adăposturile, și foamete, dacă rămâneau în buncăre, Maniovici făcea cumpărături de la Chanel, la Paris, se distingea purtând haine scumpe de blană în stațiunea de schi Courchevel sau își petrecea vacanțele la Marea Mediterană.

Când erau căutați supraviețuitorii sub ruinele teatrului bombardat din Mariupol, Svetlana ateriza la Paris și mergea la magazinul de bijuterii de lux Rosenthal, unde accesul se face doar pe bază de invitație, iar prețurile sunt astronomice.

În calitate de parteneră a unui oligarh rus, „Svetlana nu are griji financiare, se scaldă, ca întotdeauna, într-un lux pe care îl etalează fără rușine. Ea cumpără cercei cu diamante din magazinele de elită, care sunt atât de mari încât lobii urechilor ar putea să se rupă”, notează șefa fundația lui Alexei Navalnîi.

3/22 Isnt it lovely? Well, not quite. Svetlana Maniovich is the wife of the Russian Deputy Minister of Defence. The person responsible for invading Ukraine and killing thousands of innocent people. His name is Timur Ivanov. And yes, thats actually them together. Quite a lad. pic.twitter.com/dndWJjMNFw — Maria Pevchikh (@pevchikh) April 19, 2023

Recomandări Cătălin Tolontan: De ce nu sunt de acord cu retragerea licenței României TV. Care sunt condițiile ridicării licenței unui post TV

Potrivit investigației fundației Navalnîi, ea poartă cercei de 150.000 de euro și inele de de 104.000 de euro, „făcute pentru ea, pe comandă”.

Când soțul ei dispunea bombardarea Harkovului, spre exemplu, Svetlana făcea cumpărături de 8.000 de euro la un magazin Prada din Paris.

„Vara o poți găsi la Saint-Tropez, unde închiriază o vilă pentru 150.000 de euro pe lună, sau pe un un iaht în Napoli”, relatează Maria Pevcih, șefa fundației anticorupție a disidentului Alexei Navalnîi.

1/22 This is Svetlana Maniovich. She is your guide to the world of extreme Russian glamour. She radiates richness. Diamonds, furs, Rolls Royces – she has it all and more. In summer you can find her in St Tropez where she rents a villa for €150k/month, or on a yacht in Naples? pic.twitter.com/ABQRMx1bGB — Maria Pevchikh (@pevchikh) April 19, 2023

Svetlana și Timur Ivanov, considerat criminal de război în Ucraina, au doi copii. Fiul locuiește la Londra, iar fata – pe Coasta de Azur.

Svetlana a petrecut o lună, vara trecută, pe Riviera Franceză. Rolls-Royce-ul ei este încă parcat în fața rezidenței de lux.

5/22 And now have a look at this video please. It’s our Svetlana Maniovich (aka Ivanova) partying in Courchevel 3 weeks ago.13 months into the war. She is in the heart of Europe, wearing her diamonds and furs. How did the wife of a war criminal sneak into France? Let me tell you. pic.twitter.com/18UMCZgxG9 — Maria Pevchikh (@pevchikh) April 19, 2023

Recomandări „Sunt două Ucraine. Unii se plâng că au salarii de doar 1.600 de euro la stat, iar sute de răniți își așteaptă de jumătate de an protezele promise de Guvern” – indignarea unei parlamentare din opoziția de la Kiev

Timur Ivanov este responsabil acum pentru reconstrucția orașului Mariupol, ras de pe fața pământului de bombardamente, și aflat acum sub control rusesc.

Este orașul pe care Vladimir Putin l-a vizitat la mijlocul lunii martie, în scopuri propagandistice.

Potrivit fundației lui Alexei Navalnîi, firma care construiește casele trebuie să-i plătească mită lui Ivanov, căruia îi și construiește o „vilă gigantică”.

11/22 In our recent investigation we found out that the construction company that built this compound in Mariupol pays bribes to Timur Ivanov. They are actually also building his own dacha. Does your Deputy Minister of Defence have a house like this? Why not? pic.twitter.com/Ga2fEQcE7A — Maria Pevchikh (@pevchikh) April 19, 2023

Maria Pevchih, șefa fundației anticorupție a lui Alexei Navalnîi, și alți activiști au anunțat o demonstrație împotriva fostei soții a lui Timur Ivanov, rue de Babylone 51 din Paris, unde e rezidentă Svetlana Maniovici.

Ea face apel la politicienii occidentali să înghețe banii și bunurile familiei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Foto: Twitter Maria Pevcih

GSP.RO Un austriac, care a locuit în România, a dezvăluit ce i-a spus soția despre țara noastră: "Mi-a spus că niciodată nu s-a...

Playtech.ro Cresc toate pensiile din România. Anunț oficial, bani mai mulți direct în buzunar

Viva.ro Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar a ieșit la iveală un detaliu neașteptat! Ce înțelegere au făcut cei doi

TVMANIA.RO Deea Maxer, despre cum i s-a schimbat viața după divorțul de Dinu. Artista nu mai este singură

Observatornews.ro Horoscop săptămâna 24-30 aprilie 2023. Un excelent moment pentru întâlniri romantice

Știrileprotv.ro 10 membri ai aceleiași familii au fost împușcați mortal. Mai mulți bărbați necunoscuți le-au intrat în casă. Unde s-a întâmplat | VIDEO

FANATIK.RO Cât costă o casă în insula Thassos. Oferta e de nerefuzat. Suma nu e deloc mare și ai putea să îți deschizi și o afacere

Orangesport.ro Cine ar urma să investească la FCSB în locul lui Gigi Becali: ”Are bani mulţi”. Are afaceri de zeci de milioane de euro

Unica.ro Părăsită pentru o femeie mai tânără, Dana Budeanu face declarații neașteptate despre tatăl fetelor ei: 'Legătura nu este păstrată, legătura e permanentă'