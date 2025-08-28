Condamnată la 32 de luni de închisoare

Aceasta a sustras, de mai multe ori, diverse produse cosmetice și parfumuri, fiind condamnată, în cele din urmă, la 2 ani și 8 luni de închisoare, a transmis Poliția Metropolitană, care a distribuit și un clip video în care românca fură lucruri din magazin.

Bianca Mirica, în vârstă de 20 de ani, mamă a trei copii, a sustras mai multe bunuri de la principalul retailer de produse de sănătate și frumusețe din Marea Britanie. Ea face parte dintr-o bandă de crimă organizată, potrivit Daily Mail.

Iar banda de femei, din care face parte și minore, funcționează după o schema bine pusă la punct: o membră a grupului îi distrage pe agenții de pază din magazin, în timp ce celelalte „curăță rafturile”, fiind în același timp atente la persoanele din jur, care ar putea raporta furtul.

În videoclipul postat de Poliția Metropolitană se vede cum femeia își umple geanta cu produse cosmetice luxoase, în timp ce complicele sale stau de veghe.

A prolific thief has been jailed for shoplifting £299,000 worth of cosmetics and perfumes. 💄



Shes been sentenced to 32 months in prison. pic.twitter.com/CUoKIA9vJ9 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 27, 2025

Recomandări Lista zecilor de trenuri anulate de la 1 septembrie și 1 octombrie, din cauza datoriei CFR Călători

În aceeași înregistrare apare și un ofițer de poliție care o informează pe femeie – și pe alte persoane care se află în aceeași clădire – despre arestarea ei.

„Un hoț prolific a fost închis pentru furtul din magazine de cosmetice și parfumuri în valoare de 299.000 de lire sterline. A fost condamnată la 32 de luni de închisoare”, a transmis Poliția Metropolitană într-un comunicat.

„Echipa noastră din West End folosește multe tactici diferite pentru a desființa bandele de crimă organizată. Această operațiune a dus deja la 16 arestări în cadrul a opt mandate de arestare în nordul Londrei”, a mai precizat Poliția.

Femeia provine dintr-o comunitate din județul Vâlcea

Doar în luna mai 2024, ea ar fi furat produse cosmetice de lux din 11 magazine Boots. Conform unor documente judiciare obținute de Daily Mail, aceasta era ajutată de alte patru sau cinci fete, dintre care una avea doar 16 ani.

Bianca Mirica provine dintr-o comunitate de romi din județul Vâlcea, unde a fost prinsă, de asemenea, de două ori furând din magazine, în timpul unei vizite în România, în 2023.

Bianca Mirica a furat bunuri în valoare de 350.000 de euro Foto: Met Police

Recomandări Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul

Ea are trei condamnări anterioare, inclusiv una pentru furt de carne și produse lactate.

Judecătorul nu a fost înduplecat de scuzele femeii

„Expresiile dumneavoastră de remușcare trebuie tratate cu prudență și nu pot fi considerate sincere”, i-a spus judecătorul româncei, în sala de judecată, mai arată sursa citată.

„Nu mă îndoiesc că vă pare rău că sunteți acum în arest. Dar mă îndoiesc foarte mult că vă pare rău că ați comis aceste infracțiuni”, a mai precizat judecătorul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE