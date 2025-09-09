Curs de bonă de 3 ani, degeaba

Pasionată de fotografie, Alê Gaúcha a terminat liceul cu un curs tehnic în administrarea afacerilor și este studentă la biomedicină.

Originară din Esteio, Rio Grande do Sul, sudul Braziliei, Alê a absolvit un curs de bonă acum 3 ani, dar nu a primit nicio ofertă de muncă, în ciuda calificărilor sale.

Inițial, ea a pus acest lucru pe seama lipsei de experiență, dar ulterior a ajuns la concluzia că aspectul său fizic a fost principalul motiv.

„Mergeam încrezătoare la interviuri, îmi prezentam certificatele, vorbeam despre tot ce învățasem, dar nimeni nu m-a mai contactat”, a declarat Alê.

A ajuns creatoare de conținut pentru adulți

După numeroase încercări eșuate de a-și găsi un loc de muncă ca bonă, Alê s-a mutat la São Paulo și a decis să se orienteze către crearea de conținut pentru adulți pe internet.

Având în vedere că formele mele atrăgeau întotdeauna atât de multă atenție, am decis să le transform într-o parte a vieții mele profesionale.

În prezent, Alê este creatoare de conținut pentru adulți cu normă întreagă și are peste 525.000 de urmăritori pe rețelele sociale (144.000 pe Instagram).

Potrivit ZonaSuburbana, Alê câștigă 100.000 de reali pe lună, circa 15.000 de euro.

„Când te hotărăști să faci ceva, trebuie să înveți cum să te descurci cu oamenii răi”, declară ea. „Vreau să-i ajut pe oameni să fie mai veseli și să le ofer sfaturi la îndemâna mea”, mai spune influencerița.

Cumpără două bilete în avion pe fiecare cursă

Alê a dezvăluit, anterior, că de obicei cumpără două bilete la clasa economică atunci când călătorește cu avionul. Motivul este că formele sale atrag atât de multă atenție încât persoana de lângă ea se simte inconfortabil.

„Cheltuiesc dublu, dar pentru mine aceasta este singura modalitate de a călători în liniște”, a explicat ea.

Influencerița Ale Gaúcha este cunoscută și pentru pasiunea sa pentru fotbal. Ea susține Sport Club Internacional din Porto Alegre, a relatat AuroraCultural.

