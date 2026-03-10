Strategia din Suedia include o investiție de 131 milioane de euro pentru consolidarea apărării civile și creșterea rezilienței la nivel local, pentru a fi pregătiți în cazul unei crize majore, inclusiv de război.

Cum împarte Suedia 131 milioane euro pentru provizii esențiale

Din bugetul alocat, o treime va fi folosită pentru achiziționarea de generatoare și alte echipamente, o altă treime pentru construirea de rezerve locale de alimente și produse de bază, iar restul pentru infrastructuri destinate coordonării în situații de criză.

„Trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a pregăti țara pentru astfel de situații și să îi informăm pe cetățeni cum să-și reducă vulnerabilitățile”, a declarat ministrul Apărării Civile, Carl-Oskar Bohlin.

Contextul regional sporește alerta

Aceste măsuri reflectă îngrijorările tot mai mari privind securitatea regională, amplificate de invazia războiul Rusia-Ucraina început din 2022 și de tensiunile curente din Orientul Mijlociu.

Acest plan extinde inițiativele anterioare, precum distribuirea unei broșuri în 2024 către toate gospodăriile, care oferea informații despre stocarea apei potabile și gestionarea situațiilor de urgență în timpul penelor de curent.

Banca Centrală cere suedezilor să aibă 100 euro cash

În paralel, Banca Centrală a Suediei a recomandat fiecărui adult să păstreze cel puțin 94 de euro pentru eventualitatea în care sistemele de plată digitale ar deveni indisponibile.

Aceasta este una dintre măsurile menite să reducă dependența de tehnologie în perioade critice.

Responsabilă de gestionarea acestui program este Agenția de Apărare Civilă (MCF), care va superviza alocarea fondurilor către municipalități.

46,8 milioane euro, direcționate către zone prioritare

Aproximativ 46,8 milioane de euro vor fi direcționate către zone prioritare, a căror identitate nu a fost dezvăluită.

Scopul este ca autoritățile locale să mențină funcțiile esențiale și să asigure rezerve critice de alimente, combustibili și energie, chiar și în condiții de război.

Prin aceste măsuri, Suedia își reafirmă angajamentul de a proteja cetățenii și de a menține funcționalitatea societății în situații de criză.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE