500 de deținuți, vizați pentru eliberare anticipată în Austria

Măsura propusă de autorități, descrisă ca fiind una „de moment” și nu o modificare permanentă a legislației, a generat reacții politice imediate.

Anunțul făcut de ministra justiției, Anna Sporrer (SPÖ), a fost criticat de reprezentanți ai Partidului Popular Austriac (ÖVP), care au cerut clarificări și au avertizat împotriva unor „decizii pripite”.

Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Justiției, schema de eliberare anticipată ar urma să fie aplicată diferențiat, în funcție de durata pedepsei și de comportamentul deținuților.

Ce infractori ar urma să iasă din închisoare

Prima categorie include persoanele condamnate la pedepse de până la nouă luni. În cazul acestora, eliberarea ar putea avea loc după trei luni de detenție, cu condiția unui comportament adecvat.

A doua categorie vizează condamnații la pedepse de până la 18 luni, care ar putea fi eliberați după șase luni, dacă au demonstrat comportament corespunzător în regim de detenție și au beneficiat de permisiuni fără incidente.

A treia categorie include persoane condamnate la pedepse de până la cinci ani, adică infracțiuni mai grave precum furturi, tâlhării, fraude sau infracțiuni informatice cu prejudicii mari. În aceste cazuri, reducerea pedepsei ar urma să fie de aproximativ jumătate.

Eliberare fără supraveghere judiciară

Autoritățile precizează că sunt excluse de la măsură persoanele condamnate pentru infracțiuni violente grave, infracțiuni sexuale, terorism, fapte împotriva statului, precum și recidiviștii periculoși sau cei condamnați în baza legislației privind interzicerea activităților extremiste.

Un element controversat al propunerii este faptul că eliberarea anticipată nu ar fi însoțită de măsuri judiciare de supraveghere sau de obligații de tipul celor aplicate în mod obișnuit la eliberarea condiționată, cum ar fi controlul periodic sau obligația de muncă ori tratament.

Ministerul Justiției susține însă că ar fi vorba doar despre deținuți care au respectat regulile penitenciare și care, în mod normal, ar fi fost eliberați oricum în viitorul apropiat.

Deținuții străini ar urma să fie transferați „în țara de origine”

Planul a generat tensiuni în coaliția guvernamentală. Reprezentanți ai ÖVP au criticat inițiativa și au cerut mai multe clarificări, exprimând îngrijorări privind impactul asupra siguranței publice.

Criticii susțin că o parte dintre beneficiari ar putea include infractori străini sau persoane condamnate pentru fapte grave, în timp ce Ministerul Justiției afirmă că sunt avute în vedere doar cazuri eligibile pentru eliberare condiționată.

Pe lângă această măsură punctuală, guvernul austriac analizează și extinderea modelului „detenție în țara de origine”, prin care deținuții străini ar putea fi transferați pentru executarea pedepsei în statele de proveniență. Opțiunea este prevăzută în cadrul unui acord european, însă aplicarea ei depinde de cooperarea statelor implicate și, uneori, de presiuni diplomatice suplimentare. Planul general privind reforma sistemului penitenciar urmează să fie discutat la toamnă, în cadrul unui grup de lucru.

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