„Sunt atât de multe întrebări care vor rămâne fără răspuns. Erau două fete foarte responsabile, nu pot să-mi explic această tragedie.”, spune plângând mama surorilor ucise duminică într-un accident înfiorător, într-o gară din Italia.

Tatiana se despărțise de Vittorio de aproximativ un an și revenise în decembrie 2021 în țară. În italia rămăseseră Alessia și Giulia, împreună cu Ștefania, fiica de 23 de ani a Tatianei dintr-o relație anterioară. Mama s-a întors marți dimineață în Italia, împreună cu mama ei, din Bacău, după ce au luat primul zbor disponibil.

Tatiana, dând din cap și încercând să-și rețină lacrimile grele, vorbește cu Carlo Gubellini, primarul din Castenaso care a fost de mai multe ori în casa Pisanu, în cătunul Madonna. I-a spus acestuia că este „devastată de o durere imensă”. Apoi, înainte de a pleca, a adăugat: „Cred că cuvintele nu pot descrie ceea ce simt în inima mea”.

„Nu am vrut ca ele să meargă la discotecă sâmbătă seara. Dar au insistat, au insistat… M-au luat la plimbare. Și până la urmă am cedat, am spus da…”. Acestea sunt cuvintele lui Vittorio Pisanu, tatăl Giuliei și Alessiei, cele două surori care au fost călcate și ucise duminică dimineața de un tren Frecciarossa, pe peronul 1 al gării Riccione.

Bărbatul i le-a spus unuia dintre cei mai apropiați prieteni, care a mers să-l vadă marți, în vila sa din Castenaso, la 10 minute de Bologna. „Vittorio este un om distrus, nu se poate odihni. Tot ce a spus a fost că s-a simțit foarte obosit sâmbătă seara….. Poate și de aceea fetele au reușit să-l convingă să plece singure”. Era prima oară când tatăl accepta ca fetele lui să se întoarcă cu trenul. De obicei el le ducea și le aducea în serile în care mergeau la discotecă. Tatăl, însă, ar fi pus o condiție strictă: „Giulia, Alessia, vin să vă iau la Riccione. Și în această privință nu există nicio negociere!”

Recomandări Ce ar însemna pentru Reper și USR să coopteze independenți: de la Emilia Șercan la preoții care își servesc cu demnitate comunitatea

Din păcate, nu a fost așa, după cum au reconstituit tragedia ofițerii de la Poliția feroviară din Emilia-Romagna. Alessia a fost cea care, în jurul orei șase dimineața, l-a sunat pe părintele ei.

Cea de-a doua fiică a folosit telefonul mobil al unui tânăr de 24 de ani pe care îl cunoscuse cu puțin timp înainte în fața Peter Pan, una dintre cele mai renumite discoteci de pe Riviera, și care le-a dus pe cele două surori la gară.

Vittorio vede numărul pe care nu-l are în memorie și se îngrijorează. Dar fiica sa îl liniștește imediat: „Nu-ți face griji, tată. Telefonul meu mobil este mort. Totul este în regulă, mergem la gară și ne întoarcem acasă”.

Apoi, trenul trece peste Giulia și Alessia. Mecanicii de tren văd fetele între șine. Frânează, aprind luminile, dau drumul la sirenă. Scena durează 12 secunde, devastatoare. Fata de șaisprezece ani rămâne acolo, în mijlocul șinelor, un martor a povestit că a văzut-o privind trenul venind spre ea, alții spun că este cu fața în cealaltă parte.

Recomandări EXCLUSIV. Un mare artist ucrainean, extrem de iubit în Rusia, Verka Serduchika: „Ucraina nu a adoptat o poziție «fie-vă milă de noi»”

Între timp, Alessia a pășit și ea pe calea ferată, poate pentru a-și avertiza sora de pericol, poate își dă seama că acum este prea târziu și încearcă să se întoarcă.

Primarul localității unde fetele trăiau a acceptat ca ceremonia funerară să fie deschisă. „Vittorio și Tatiana au grijă, știu bine cât de mult au fost iubite Giulia și Alessia, știu bine că tot Castenaso este șocat, consternat și în lacrimi pentru pierderea lor”.

Data înmormântării nu a fost încă stabilită: „Sunt în contact cu procuratura: când vor returna cadavrele, vom stabili ziua, cât mai curând posibil”.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO După Șucu, și Muhammad Murad e aproape de o tranzacție-șoc pe piața din România

Playtech.ro Irinel Columbeanu ARUNCĂ bomba la 11 ani de la DIVORŢ! Cine i-a stricat, de fapt, căsnicia cu Monica. Detalii exclusive

Observatornews.ro Accident grav filmat în sensul giratoriu din Lețcani. Opt oameni au ajuns la spital, după ce un microbuz plin cu pasageri a spulberat o camionetă

HOROSCOP Horoscop 4 august 2022. Leii încep să se orienteze mai mult spre economie, o mai bună organizare a cheltuielilor și scopuri mai realiste

Știrileprotv.ro China a trecut la fapte. Ce se întâmplă chiar acum în Taiwan

Orangesport.ro O companie cu afaceri de miliarde, sponsor la o echipă de tradiţie din România. Urmează inclusiv investiţii în stadion şi în academie: ”Asistăm la un moment istoric”

PUBLICITATE 7 brand-uri scandinave de pe Modivo care nu trebuie să-ți lipsească din garderobă

PUBLICITATE Ce poate să facă robotul DaVinci Xi