De Cristian Otopeanu,

„Tokyo Disneyland și Tokyo DisneySea au decis să se închidă începând de sâmbătă, 29 februarie, până duminică, 15 martie” a fost mesajul transmis de reprezentanții parcului de distracții după ce coronavirusul a atins și Japonia.

Măsura vine după ce guvernul japonez a luat mai multe decizii în încercarea de a limita răspândirea virusului.

Aseară, prim-ministrul japonez Shinzo Abe a cerut școlilor din toată țara să se închidă pentru aproximativ o lună.

Totodată, guvernul japonez a îndemnat oamenii să lucreze de acasă și să evite adunările mari.

Până la acest moment, Japonia a raportat 214 cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus și 4 morți.