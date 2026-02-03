„Popularitatea programului (Vot Tak, lansat în august 2025 – n.r.) ne-a determinat să ne adresăm moldovenilor și în limba lor maternă”, a declarat directorul editorial Jerzy Sałodki, citat într-un comunicat de presă.

„«Vot Tak. Moldova» nu este doar un serviciu de știri. Demascăm dezinformările rusești, combatem narațiunea rusească în politică, dar și, de exemplu, pe teme legate de istorie și arătăm beneficiile aderării Moldovei la Uniunea Europeană”, a adăugat Jerzy Sałodki.

Perioada premergătoare alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025 a fost marcată de interferențele Rusiei, notează TVR Info.

Potrivit președintei Maia Sandu, Rusia a cheltuit o sumă cât 2% din Produsul Intern Brut al Republicii Moldova pentru a manipula scrutinul în favoarea sa. PIB-ul Republicii Moldova pentru 2025 este estimat la 19,8 miliarde de euro, ceea ce înseamnă că Rusia ar fi cheltuit 396 de milioane de euro pentru a manipula alegerile organizate pe 28 septembrie 2025.

Serviciul în limba română Vot Tak. Moldova funcționează independent de serviciul în limba rusă și este prezentat de jurnalista Ecaterina Tanasiiciuc, originară din Bălți.

„Invitații mei vor fi experți și politicieni. Vom demonstra mecanismele propagandei, vom prezenta știri și vom discuta, de asemenea, despre modul în care Polonia se implică și contribuie la procesele democratice”, a declarat jurnalista, fostă corespondentă RFI România.

Programul Vot Tak. Moldova (Așa este, Moldova) va include, de asemenea, informații legate de procesul de aderare la UE și exemple de cooperare cu statele membre UE.

„Moldova este o țară pro-europeană, dar dezinformarea rusească rămâne o problemă. Ne-am implicat pentru că vrem să ajutăm Moldova să se îndrepte spre Europa”, a subliniat directorul editorial Jerzy Sałodki.

