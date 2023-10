Bild, despre imaginile difuzate de canalele media afiliate Hamas: „Teroriștii răpesc și umilesc bunicii”

Potrivit propriilor informații, Hamas a răpit cel puțin 35 de „coloniști” israelieni din casele lor, în timpul atacului său asupra Israelului și i-a deportat în Fâșia Gaza. Aparent, pentru a-i folosit ca „scuturi umane” pentru contraatacul al armatei israeliene sau ca monedă de schimb în cazul unor negocieri deja puțin probabile.

Într-un dintre clipuri, preluat de scriitorul și politologul german de origine israeliană Arye Sharuz Shalicar, un terorist al Hamas pozează cu o bunică.

„Ea trebuie să țină o mitralieră în poală și să facă semnul victoriei pentru teroriști”, scrie Shalicar în legenda filmării tulburătoare.

Pe internet, difuzate de organismele de presă afiliate Hamas, circulă videoclipuri și fotografii despre care se spune că îi arată pe civilii răpiți.

Ele au fost înregistrate și publicate de teroriști – adesea cu scopul de a umili la maximum victimele.

În alt clip, preluat de agenție ELINT News, care acoperă evoluțiile geopolitice și geostrategice din Israel, Iran și proximitate, o bunică foarte confuză care a fost dusă peste granița Fâșiei Gaza, într-un cărucior cu rotile.

Un alt videoclip pare să arate aceeași femeie pe bancheta din spate a unui alt vehicul, prinsă între teroriștii Hamas. Șoferul filmează cu mândrie.

Footage from Gaza social media of an Israeli lady who has been taken hostage. pic.twitter.com/DTkpyFjNgN