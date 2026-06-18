Defecțiune neașteptată după 14 zile de inactivitate

Esguerra a povestit că, înainte de plecare, camioneta sa electrică funcționa perfect. După reîntoarcerea din vacanță, aplicația asociată mașinii indica faptul că aceasta a fost ultima dată online cu unsprezece zile în urmă, semnalând că o problemă tehnică apăruse în lipsa sa.

Deși inițial a suspectat că temperaturile ridicate din Arizona au afectat bateria vehiculului, investigațiile ulterioare au arătat că problema era cauzată de un invertor de curent defect. Această componentă transformă curentul continuu din baterie în curent alternativ, necesar funcționării motorului electric. Tesla a intervenit rapid, ridicând vehiculul pentru reparații și remediind problema fără costuri suplimentare pentru client.

Căldura, un factor controversat

Arizona este cunoscută pentru temperaturile sale extreme, însă nu există dovezi clare că acestea ar fi contribuit la defectarea invertorului de curent. AJ Esguerra a precizat pe Facebook că, de obicei, își încarcă Cybertruck-ul pe timpul nopții, când temperaturile sunt mai scăzute, dar înainte de plecare a uitat să urmeze această rutină.

Astfel de incidente atrag atenția, mai ales într-un moment în care Tesla se confruntă cu provocări pe piață. Vânzările Cybertruck au scăzut considerabil în 2025 față de estimările inițiale, determinând compania să caute piețe noi în Orientul Mijlociu și Asia Centrală, precum și să reducă prețurile de intrare pentru a stimula cererea.

Recomandări pentru utilizatorii de vehicule electrice

Specialiștii recomandă ca, în timpul unor absențe prelungite, vehiculele electrice să fie lăsate conectate la rețeaua electrică pentru a preveni descărcarea completă a bateriei. Manualul Cybertruck subliniază acest aspect, iar reprezentanții Tesla au confirmat că Esguerra a acționat corect lăsându-și vehiculul la încărcat. Totuși, pentru o durată de viață optimă, bateria ar trebui menținută încărcată între 50% și 60%, fără a depăși 80% înainte de o absență îndelungată.

În general, descărcarea bateriilor mașinilor electrice aflate în staționare este lentă, cu o pierdere săptămânală de sub 1%, în funcție de model și condițiile de utilizare. Mai mult, aplicațiile dedicate permit utilizatorilor să regleze limitele de încărcare pentru a evita consumul inutil de energie.

Un alt caz raportat arată că un client american a descoperit că Tesla sa a fost neutilizată luni întregi într-o parcare înainte de a fi livrată. Aceste situații scot în evidență provocările specifice vehiculelor electrice, dar și importanța respectării recomandărilor producătorilor pentru întreținerea optimă a bateriei.

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