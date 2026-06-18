Defecțiune neașteptată după 14 zile de inactivitate

Esguerra a povestit că, înainte de plecare, camioneta sa electrică funcționa perfect. După reîntoarcerea din vacanță, aplicația asociată mașinii indica faptul că aceasta a fost ultima dată online cu unsprezece zile în urmă, semnalând că o problemă tehnică apăruse în lipsa sa.

Deși inițial a suspectat că temperaturile ridicate din Arizona au afectat bateria vehiculului, investigațiile ulterioare au arătat că problema era cauzată de un invertor de curent defect. Această componentă transformă curentul continuu din baterie în curent alternativ, necesar funcționării motorului electric. Tesla a intervenit rapid, ridicând vehiculul pentru reparații și remediind problema fără costuri suplimentare pentru client.

Căldura, un factor controversat

Arizona este cunoscută pentru temperaturile sale extreme, însă nu există dovezi clare că acestea ar fi contribuit la defectarea invertorului de curent. AJ Esguerra a precizat pe Facebook că, de obicei, își încarcă Cybertruck-ul pe timpul nopții, când temperaturile sunt mai scăzute, dar înainte de plecare a uitat să urmeze această rutină.

Astfel de incidente atrag atenția, mai ales într-un moment în care Tesla se confruntă cu provocări pe piață. Vânzările Cybertruck au scăzut considerabil în 2025 față de estimările inițiale, determinând compania să caute piețe noi în Orientul Mijlociu și Asia Centrală, precum și să reducă prețurile de intrare pentru a stimula cererea.

Recomandări pentru utilizatorii de vehicule electrice

Specialiștii recomandă ca, în timpul unor absențe prelungite, vehiculele electrice să fie lăsate conectate la rețeaua electrică pentru a preveni descărcarea completă a bateriei. Manualul Cybertruck subliniază acest aspect, iar reprezentanții Tesla au confirmat că Esguerra a acționat corect lăsându-și vehiculul la încărcat. Totuși, pentru o durată de viață optimă, bateria ar trebui menținută încărcată între 50% și 60%, fără a depăși 80% înainte de o absență îndelungată.

În general, descărcarea bateriilor mașinilor electrice aflate în staționare este lentă, cu o pierdere săptămânală de sub 1%, în funcție de model și condițiile de utilizare. Mai mult, aplicațiile dedicate permit utilizatorilor să regleze limitele de încărcare pentru a evita consumul inutil de energie.

Un alt caz raportat arată că un client american a descoperit că Tesla sa a fost neutilizată luni întregi într-o parcare înainte de a fi livrată. Aceste situații scot în evidență provocările specifice vehiculelor electrice, dar și importanța respectării recomandărilor producătorilor pentru întreținerea optimă a bateriei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La asta chiar că nu se aștepta nimeni, dar absolut nimeni! Ultima oră, ce a făcut Victor Ponta, într-o mișcare fulger
Viva.ro
La asta chiar că nu se aștepta nimeni, dar absolut nimeni! Ultima oră, ce a făcut Victor Ponta, într-o mișcare fulger
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Unica.ro
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.RO
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
Istvan Kovacs va purta echipament cu dungi de aur. De unde l-a primit și care a motivul
GSP.RO
Istvan Kovacs va purta echipament cu dungi de aur. De unde l-a primit și care a motivul
Parteneri
Imaginile momentului cu Tuncay Öztürk, alături de soția și fetița lui! Uite cât este de topit după cea mica!. Imagini rare cu fostul soț al Andreei Marin și femeia care i-a dăruit un copil
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile momentului cu Tuncay Öztürk, alături de soția și fetița lui! Uite cât este de topit după cea mica!. Imagini rare cu fostul soț al Andreei Marin și femeia care i-a dăruit un copil
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Avantaje.ro
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Imagini rare din casa Danei Rogoz de la Viscri. Actrița transformă o veche locuință într-un colț de poveste
Tvmania.ro
Imagini rare din casa Danei Rogoz de la Viscri. Actrița transformă o veche locuință într-un colț de poveste

Eugen Tomac, premier desemnat

PSD se mai gândește dacă susține Guvernul Veștea. Premierul desemnat amână depunerea listei miniștrilor și programului de guvernare
LiveText
Politică 14:28
PSD se mai gândește dacă susține Guvernul Veștea. Premierul desemnat amână depunerea listei miniștrilor și programului de guvernare
Ilie Bolojan s-a enervat și a strâns 10.000 de like-uri pe Facebook în 15 minute: „Încetați cu minciunile!”
Politică 12:53
Ilie Bolojan s-a enervat și a strâns 10.000 de like-uri pe Facebook în 15 minute: „Încetați cu minciunile!”
Parteneri
De ce nu mai vor românii să muncească în Spania. Spaniolii, îngrijorați de exod: piața muncii resimte primele efecte
Adevarul.ro
De ce nu mai vor românii să muncească în Spania. Spaniolii, îngrijorați de exod: piața muncii resimte primele efecte
Ce au făcut Cristina Răduț și Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova înainte de cununie. Au dat cărțile pe față abia acum
Fanatik.ro
Ce au făcut Cristina Răduț și Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova înainte de cununie. Au dat cărțile pe față abia acum
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Elle.ro
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Cum arată viața lui Tuncay Öztürk la 10 ani de la divorțul de Andreea Marin? Fizioterapeutul și-a refăcut viața și are o fetiță
Stiri Mondene 15:35
Cum arată viața lui Tuncay Öztürk la 10 ani de la divorțul de Andreea Marin? Fizioterapeutul și-a refăcut viața și are o fetiță
Motivul pentru care Gina Pistol nu pleacă în vacanță vara aceasta. Când se termină filmările pentru MasterChef 2026: „Îmi place mult ce văd”
Exclusiv
Stiri Mondene 15:34
Motivul pentru care Gina Pistol nu pleacă în vacanță vara aceasta. Când se termină filmările pentru MasterChef 2026: „Îmi place mult ce văd”
Parteneri
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
TVMania.ro
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
Un oraş cu doar doi locuitori se vinde la preţ de casă. Noul proprietar devine primar, poştaş şi recepţioner
ObservatorNews.ro
Un oraş cu doar doi locuitori se vinde la preţ de casă. Noul proprietar devine primar, poştaş şi recepţioner
18 iunie, sărbătoare uriașă în România, mulți nu știau! Mare sfântă, astăzi, milioane de românce îi poartă numele superb. La mulți ani!
Libertateapentrufemei.ro
18 iunie, sărbătoare uriașă în România, mulți nu știau! Mare sfântă, astăzi, milioane de românce îi poartă numele superb. La mulți ani!
Parteneri
Gesturile făcute de Cristiano Ronaldo în momentul în care părăsea terenul, după Portugalia - RD Congo! Un fan a surprins totul
GSP.ro
Gesturile făcute de Cristiano Ronaldo în momentul în care părăsea terenul, după Portugalia - RD Congo! Un fan a surprins totul
Fiica de 23 de ani a fostului internațional vrea să dea peste cap „Insula iubirii”
GSP.ro
Fiica de 23 de ani a fostului internațional vrea să dea peste cap „Insula iubirii”
Parteneri
ȘOCANT! Ciprian Ciucu, pus sub control judiciar de DNA pentru 60 de zile: „Nu am nimic de ascuns&quot;
Mediafax.ro
ȘOCANT! Ciprian Ciucu, pus sub control judiciar de DNA pentru 60 de zile: „Nu am nimic de ascuns&quot;
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Wowbiz.ro
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
„Folosea medicamente antidepresive puternice” Mărturia explozivă a mamei lui Ece Irtem. Prin ce trecea celebra actriță
Wowbiz.ro
„Folosea medicamente antidepresive puternice” Mărturia explozivă a mamei lui Ece Irtem. Prin ce trecea celebra actriță
Doliu în lumea filmului. A murit un îndrăgit actor din celebrul serial „Dallas”
Redactia.ro
Doliu în lumea filmului. A murit un îndrăgit actor din celebrul serial „Dallas”
Mihai, un tânăr de 29 de ani din Buzău, și-a pierdut viața într-un râu din California. Crescuse la orfelinat și era stabilit de mai mulți ani în SUA
KanalD.ro
Mihai, un tânăr de 29 de ani din Buzău, și-a pierdut viața într-un râu din California. Crescuse la orfelinat și era stabilit de mai mulți ani în SUA

Politic

Ciprian Ciucu, primarul general al Bucureștiului, a ieșit de la DNA: „De-acum înainte, știu că voi înainta cu o tinichea de coadă”
BREAKING NEWS
Politică 16:47
Ciprian Ciucu, primarul general al Bucureștiului, a ieșit de la DNA: „De-acum înainte, știu că voi înainta cu o tinichea de coadă”
România la Consiliul European: agenda președintelui Nicușor Dan la Bruxelles
Politică 16:00
România la Consiliul European: agenda președintelui Nicușor Dan la Bruxelles
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Răzvan Lucescu a plecat de la PAOK! Ivan Savvidis i-a anunțat deja înlocuitorul
Fanatik.ro
Răzvan Lucescu a plecat de la PAOK! Ivan Savvidis i-a anunțat deja înlocuitorul
Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!
Spotmedia.ro
Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!