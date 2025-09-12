Ce scrie în testamentul secret al lui Giorgio Armani

Giorgio Armani, legendarul designer italian care a redefinit eleganța prin costumele sale lejere și a construit un imperiu de modă recunoscut în toată lumea, a murit pe 4 septembrie 2025, la 91 de ani. Considerat „Regele Giorgio”, el a lăsat în urmă nu doar un patrimoniu creativ impresionant, ci și un testament care a surprins întreaga industrie.

Documentul arată că moștenitorii nu vor putea păstra compania în forma sa tradițional independentă, ci sunt obligați să vândă treptat participații din grup sau să caute listarea la bursă.

Prima lovitură pentru moștenitori: ce trebuie să vândă în doar 18 luni

În testament se precizează că moștenitorii trebuie să vândă un prim pachet de 15% din companie în termen de 18 luni de la moartea sa. Ulterior, între trei și cinci ani, ei trebuie să transfere încă 30% până la 54,9% din acțiuni către același cumpărător.

„Testamentul marchează o schimbare surprinzătoare pentru o companie care a apărat cu înverșunare independența și rădăcinile italiene”, scrie Reuters.

Nume grele puse pe lista cumpărătorilor: cine are prioritate la imperiul Armani

Armani a stabilit și o listă de potențiali cumpărători privilegiați. Printre aceștia se numără gigantul francez al luxului LVMH, compania de cosmetice L’Oréal și liderul în industria de eyewear EssilorLuxottica. Dacă aceștia nu vor fi interesați, compania ar putea fi vândută către un alt grup „de aceeași anvergură”, cu acordul fundației create de Armani și al partenerului său de viață și de afaceri, Pantaleo DellOrco.

O altă variantă prevăzută în testament este listarea la bursă, în Italia sau într-o altă piață de același nivel.

Cum a schimbat Armani regulile după moarte

Decizia vine în contrast cu pozițiile publice exprimate de Armani în timpul vieții. De-a lungul anilor, designerul a respins constant orice idee de vânzare sau listare, păstrând controlul total asupra grupului fondat împreună cu Sergio Galeotti în anii 70.

Chiar și atunci când a fost abordat de nume mari, cum ar fi John Elkann, moștenitorul familiei Agnelli, sau de brandul Gucci pe vremea lui Maurizio Gucci, Armani a refuzat să cedeze controlul imperiului de 7 miliarde de euro.

Control absolut chiar și din mormânt: cine rămâne cu 70% din voturile companiei

Potrivit testamentului, Fundația Giorgio Armani și Pantaleo DellOrco vor deține împreună 70% din drepturile de vot în companie. În cazul unei listări, fundația va rămâne acționar important, cu o participație de 30,1%.

Compania, care în 2024 a generat venituri de 2,3 miliarde de euro, se confruntă cu scăderi de profit pe fondul recesiunii din industria de lux. Decizia lui Armani de a lăsa instrucțiuni clare privind viitorul grupului ar putea fi interpretată ca o încercare de a-i asigura stabilitatea pe termen lung.

Finalul unei ere și începutul unui experiment

Giorgio Armani a fost mai mult decât un designer, a fost un simbol al modei italiene. De la costumele sale care au cucerit Hollywood-ul, până la campaniile internaționale și dezvoltarea unui grup prezent în modă, beauty și accesorii, Armani a păstrat mereu o linie de independență și control strict.

Testamentul său schimbă această regulă, iar acum viitorul casei de modă va depinde de modul în care moștenitorii și fundația vor duce mai departe instrucțiunile lăsate de „Regele Giorgio”.

Cu puțin timp înainte de moartea sa, Armani și-a îndeplinit una dintre cele mai mari dorințe și a cumpărat legendarul local „La Capannina di Franceschi” din Forte dei Marmi, un local înființat în 1929, unde au cântat vedete precum Ray Charles, James Brown și Grace Jones.

