Incidentul a avut loc la granița dintre Albania și Muntenegru, în apropierea localității Muriqan, relatează portalul de știri online bulgăresc Actualno.com.

Potrivit anchetei preliminare, bărbatul intenționa să ducă femeia din Albania în Muntenegru și apoi, prin Croația, în Franța, ocolind procedurile legale de trecere a frontierelor, a relatat Euronews Albania.

În timpul controlului vehiculului său, polițiștii de frontieră au descoperit femeia ascunsă în bagaj, pe bancheta din spate.

Ambele persoane au fost arestate, iar investigațiile continuă pentru a stabili toate detaliile cazului.

Nu este primul caz de acest fel. O fetiță de 2 ani a fost găsită într-o valiză pusă în compartimentul pentru bagaje al unui autobuz, în timpul unei opriri în localitatea Kaiwaka, la nord de Auckland, în Noua Zeelandă. Șoferul autobuzului a observat mișcare în interiorul genții în timpul unei opriri planificate.

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