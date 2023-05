Tânăra susține că a fost invitată, alături de alte câteva fete. la o petrecere în culise, unde a suferit o „intoxicație prin așa numitele picături KO”.

La petrecere, Lynn spune că Till Lindemann, liderul Rammstein, a împărțit shot-uri cu tequila. La un moment dat, ea fost condusă într-o cameră separată, de un manager al trupei, unde trebuia să-l întâlnească personal pe rocker.

Ea afirmă că a explicat de mai multe ori că nu este „disponibilă pentru sex”. A fost asigurată că întâlnirea nu este „despre asta”, dar „Lindemann a urlat furios când i-am spus, în mod repetat, că nu vreau s-o fac”.

Shelby Lynn susține că a fost abuzată la petrecere și a postat fotografii cu vânătăile care le are pe tot corpul și pe care spune că le-a suferit în presupusul incident.

Le-a descoperit a doua zi, când s-a trezit, cu simptome precum tahicardie, greață și frisoane.

Alți câțiva fani au avut grijă de ea și au dus-o unde era cazată. Este convinsă că a primit „drogul violului”. Îi avertizează pe fani să nu participe la așa-numitele petreceri „Row Zero” de la concertele Rammstein.

Ea a precizat, ulterior, că nu a fost violată, „dar nu puteam să tac nici dacă aș fi primit 10 miliarde. Probabil că nu sunt singura care am pățit așa ceva”.

Bruising including what seems to be finger marks from being grabbed maybe. I dont know when these bruises happened because I was so off my head under the influence of something. This is from the night of and morning after #shelbys69666 #rammstein pic.twitter.com/wvv4fwDB16