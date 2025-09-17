Ecranele îi țin captivi

În toate generațiile, doar un sfert dintre oameni fac un efort conștient de a ieși afară cel puțin o dată pe zi.

Mai mult de patru din zece (43%) dintre părinți spun că propriii copii petrec mai puțin timp afară decât o făceau ei la aceeași vârstă.

Printre principalele motive invocate se numără timpul excesiv petrecut în fața ecranelor, menționat de jumătate dintre părinți, dar și temerile legate de siguranță, vremea rea și programul încărcat al familiei.

Astfel, un copil obișnuit petrece acum mai puțin de o oră în natură în fiecare zi, iar o parte din acest timp este consumat cu naveta, nu cu activități reale în aer liber.

Surprinzător, cei care locuiesc în orașe mari petrec mai mult timp afară decât cei din suburbii și sate, mulți dintre ei datorită muncii în aer liber.

De exemplu, londonezii petrec în medie 81 de minute afară într-o zi lucrătoare, însă aproape jumătate (49%) spun că acest timp este dedicat exclusiv deplasării.

Natura, mai prezentă pe ecran decât în viața reală

O treime din Generația Z a declarat că nu simte lipsa naturii, deoarece o vede suficient în filme, pe rețelele de socializare sau la televizor.

Totuși, 70% dintre respondenți au recunoscut că faptul că au văzut imagini cu natura pe ecran i-a inspirat să iasă afară.

Cele mai citate surse de inspirație au fost emisiunile TV, filmele și platformele sociale.

„Countryfile” a fost programul care a motivat cel mai mult oamenii să îmbrățișeze natura, urmat de „Life on Earth”, „Blue Planet” și „Race Across the World” de David Attenborough. Surprinzător, chiar și „Great British Bake Off” i-a determinat pe 6% dintre respondenți să iasă în aer liber.

Experții avertizează: ne deconectăm de natură

Cercetarea a fost realizată de Super, Natural British Columbia, organismul oficial de turism al provinciei canadiene British Columbia.

Maya Lange, vicepreședinte de marketing global pentru organizație, a declarat: „Beneficiile petrecerii timpului în natură sunt bine cunoscute, dar viața modernă poate îngreuna acest lucru, cercetările noastre arătând că devenim din ce în ce mai deconectați de natură cu fiecare generație”.

„Deși nu există o singură soluție pentru a inspira oamenii să își îmbunătățească relația cu natura, descoperirea minunăției acesteia prin intermediul conținutului pe care îl vizionează și de care se bucură poate stârni o dorință autentică de a descoperi natura în viața reală”.

La rândul său, dr. Pelin Kesebir, membru onorific la Centrul pentru Minți Sănătoase, a explicat:

„Referințele la natură în cântece, cărți și filme au fost în declin constant încă din anii 50. Acest lucru este simptomatic al unei probleme societale mai ample, deoarece există o legătură puternică între ceea ce consumăm și modul în care ne comportăm”.

Ea a avertizat: „Arta, mass-media și cultura reflectă și modelează experiențele noastre, așadar deficitul de natură din conținutul pe care îl consumăm semnalează o deconectare mai amplă și îngrijorătoare de lumea naturală”.

În concluzie, specialiștii cred că natura trebuie să aibă o prezență mai echilibrată în mass-media. Mai mult timp petrecut în aer liber ar putea fi soluția pentru a contracara această tendință.

