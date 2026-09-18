Curtea de Apel București a anulat amenda de 73 de milioane de euro dată de ANRE firmei Tinmar Energy

Compania Tinmar Energy a obținut o victorie importantă în instanță împotriva Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Miercuri, 16 septembrie 2026, Curtea de Apel București a pronunțat soluția în fond prin care a admis plângerea formulată de furnizorul de energie și a anulat decizia de sancționare emisă de reglementator.

Prin această hotărâre judecătorească, sancțiunea contravențională uriașă aplicată societății, în cuantum exact de 363,98 milioane de lei, a fost anulată în integralitate. Decizia vine după administrarea unui probatoriu complex, în cadrul căruia instanța a analizat detaliat mecanismele specifice de tranzacționare de pe piața angro de energie de tip OTC, confirmând legalitatea operațiunilor comerciale desfășurate de companie.

Acuzațiile inițiale formulate de ANRE vizau o pretinsă manipulare a pieței de energie, însă magistrații au validat argumentele apărării și au concluzionat că activitatea furnizorului s-a desfășurat cu respectarea cadrului legal. Procesul s-a întins pe parcursul a doi ani, perioadă în care societatea și-a menținut continuitatea operațională și relațiile cu partenerii de afaceri.

Reprezentanții companiei au salutat hotărârea Curții de Apel București, subliniind că decizia restabilește predictibilitatea necesară pe piața energetică. Augustin Oancea, fondatorul Tinmar Energy, a declarat că soluția instanței reconfirmă corectitudinea demersurilor comerciale ale grupului și transmite un semnal de stabilitate pentru toți participanții la tranzacționarea angro.