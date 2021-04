„Au fost nişte senzaţii groaznice, cele mai traumatizante din viaţa mea. Şi a fost pe viaţă şi pe moarte”, a dezvăluit Titi Aur.

Pilotul consideră că l-a ajutat mult starea medicală generală foarte bună. „Am avut o mare şansă că am fost sănătos tun. Mai puţin… puţin prea gras. A contat pentru că una e să ducă plămânul 70-80 de kilograme, alta e să ducă o sută şi de kilograme”, a afirmat Titi Aur.

Şi mă uitam la brăţara de la mână, că, ştii, când intri în spital îţi pune o brăţară la mână cu număr. Eu sunt 2665, nu mai sunt Titi, nu mai sunt. Am spus, dacă e… asta e. Nu am ce face” Titi Aur, la Antena 1

Titi Aur a fost confirmat cu COVID-19 pe 28 martie și a stat 12 zile internat în Spitalul de Urgență Bârlad. Are puterea să glumească pe seama celor care nu cred încă în coronavirus și consideră că vedetele sunt plătite pentru a face campanie.



„Tu îţi dai seama cât de mişto ar fi fost să iau şi bani şi să nu am? Eu vă spun sigur că eu chiar am avut Covid şi chiar am fost în situaţie critică”, a întărit pilotul.

Titi Aur are nevoie de câteva luni de tratament pentru a se reface complet după boală.

„Obosesc foarte repede. Dacă fac câţiva paşi deja mă resimt. Când mă deplasez, trebuie să-mi găsesc un pic direcţia. Ştii, vorba aia românească: calci în străchini. Acum sunt un bolnav de plămâni şi pot rămâne aşa toată viaţa dacă nu fac o recuperare cum trebuie”, a mai spus pilotul.

