„Coaliția este condusă de Nicușor Dan și PNL, iar PSD este ținut pe margine, iar asta este dureros pentru noi și trebuie să o recunoaștem”, a declarat Corlățean la Antena 3.

Acesta vorbește de problemele din partid, de scăderea în sondaje și chiar de o prăbușire ireversibilă a partidului dacă lucrurile nu se schimbă la vârful partidului. Mai mult, el și-a anunțat intenția de a candida la șefia partidului.

„Avem nevoie de oameni cu dimplomele pe mase, cu seriozitate, care să schimbe lucrurile. Am luat decizia să candidez la președinția partidului”, a scris el.

Social-democratul acuză că măsurile din guvern sunt discutate doar de conducerea și miniștrii PSD, iar restul parlamentarilor și liderilor nu au acces la el. El a dat exemplul recentul proiect privind retragerile treptate de bani din Pilonul II de pensii:

„Acest proiect ridică și problema responsabilității politice. El a fost introdus în guvern de Ministerul Muncii, condus de un ministru al Partidului Social Democrat. A avizat conducerea partidului acest proiect de lege, răspunde el intereselor alegătorilor noștri? Din câte știu eu, proiectul nu a fost discutat în forurile de conducere statutare ale partidului, iar aceasta este o problemă serioasă. A fost el dezbătut în cadrul Departamentelor noastre? Cineva s-ar putea să se grăbească si să întrebe: care Departamente?.. Având în vedere că aceste departamente, altădată rezervele de resurse umane calificate ale partidului sunt menținute nefuncționale, probabil deliberat, de ani de zile…”, a scris el pe Facebook.

Chiar dacă a atacat recent conducerea partidului, liderul social-democrat a preluat discursul oficial și s-a plâns că PSD continuă să fie vinovat de criza actuală în care se află România susținând că au fost măsuri bune și luate în Coaliție.

„Nu se pune problema de tentativa de a rupe partidul, mai ales cand e vorba de mine (dimpotriva..), nu sunt pilotat de nimeni, pentru că sunt totuși de 24 de ani in PSD la bine si mai ales la greu (când nu am prea văzut pe multi sa fi rămas în spărtură lângă mine), dar nu îmi schimb părerea critică față de gestiunea politică proastă a (fostei și) actualei conduceri (interimare) a PSD și pierderea credibilității sale. Cu rezultatele cunoscute”, a scris în replica pe Facebook social-demcoratul după ce a fost acuzat la Realitatea TV că pregătește răsturnarea conducerii din PSD.

