Israelul își menține superioritatea aeriană

Iranul a obținut un succes notabil: după cinci zile de conflict, apărarea aeriană din Isfahan a reușit să doboare pentru prima dată un aparat de zbor israelian – o dronă de tip Hermes 900. Televiziunea de stat iraniană a promovat intens evenimentul.

Faptul că drone relativ lente și slab protejate, precum Hermes, zboară în spațiul aerian iranian demonstrează încrederea forțelor aeriene israeliene în superioritatea lor.

Se pare că apărarea antiaeriană iraniană a fost deja puternic slăbită, chiar și sistemele moderne precum S-300 de origine rusească fiind în parte scoase din funcțiune.

Cel mai probabil, Iranul mai dispune doar de sisteme portabile sau de artilerie antiaeriană de calibru mic, care nu reprezintă un pericol real pentru aviația Israelului.

Astfel, Israelul este de așteptat să-și păstreze superioritatea aeriană asupra Iranului în viitorul apropiat, ceea ce este esențial pentru a continua distrugerea rampelor de lansare și a depozitelor de rachete.

Rachetele deținute de Teheran

Iranul deținea, până de curând, un important arsenal de rachete cu raze de acțiune diferite, printre care:

Fateh-110 și Zolfaghar , rachete balistice capabile să lovească ținte la 300–700 km cu o precizie relativ mare. Viteza lor supersonică le face dificil de interceptat.

și , rachete balistice capabile să lovească ținte la 300–700 km cu o precizie relativ mare. Viteza lor supersonică le face dificil de interceptat. Emad , rachete care pot transporta un focos de 750 kg și au o rază de acțiune de cel puțin 1.700 km. Acestea pot fi lansate din silozuri subterane. Distanța de la vestul Iranului până în Israel este de aproximativ 1.000 km.

, rachete care pot transporta un focos de 750 kg și au o rază de acțiune de cel puțin 1.700 km. Acestea pot fi lansate din silozuri subterane. Distanța de la vestul Iranului până în Israel este de aproximativ 1.000 km. Cheibarshekan , o versiune modernizată cu rază de aproximativ 1.800 km.

, o versiune modernizată cu rază de aproximativ 1.800 km. Rachetele de croazieră Paweh , care pot zbura cu până la 900 km/h, potrivit agenției de stat Irna.

, care pot zbura cu până la 900 km/h, potrivit agenției de stat Irna. Rachetele balistice MRBM iraniene au raze între 1300 km şi 2000 km, putând lovi obiective în întreaga regiune a Orientului Mijlociu, inclusiv Israel, până în partea sud-estică a Europei. Acestea sunt în principal, racheta Shahab 3 (cu rază de acţiune de 1.300 km) şi variantele sale, Ghadr 1 (cu rază de acţiune de 1.950 km), precum şi Sejjil (cu rază de acţiune de 2.000 km) şi Khorramshah (cu rază de acţiune 2.000 km, în dezvoltare).

Estimările anterioare declanșării conflictului indicau că Iranul dispunea de aproximativ 2.000 de rachete balistice, la care se adaugă drone și rachete de croazieră. Nu este clar câte dintre acestea au fost deja lansate sau distruse.

Iranul dispune de rezerve „considerabile” de rachete

Fabian Hinz, expert militar de la International Institute for Strategic Studies (IISS), consideră că Iranul mai are rezerve considerabile: „Până acum, Israelul a lovit în special depozitele de rachete cu rază medie. La capitolul rachete cu rază scurtă, Iranul are încă multe”.

Acestea au fost inițial dezvoltate pentru a lovi baze americane situate la mai puțin de 1000 km distanță.

În plus, Iranul dispune și de rachete anti-navă, capabile să atace forțele americane în cazul în care acestea ar interveni în apropierea coastelor iraniene. Acestea completează flota navală iraniană, considerată destul de bine echipată.

Comparativ cu primele zile ale conflictului, numărul rachetelor lansate din Iran spre Israel a scăzut, potrivit unor rapoarte, ceea ce ar putea sugera că Iranul încearcă să își conserve stocurile.

Danny Citrinowicz, specialist în Iran la Institute for National Strategic Studies din Tel Aviv, estimează într-un interviu pentru Financial Times că Iranul mai are peste 1000 de rachete capabile să lovească Israelul: „Dar trebuie să calculeze cu atenție cât va dura acest conflict. Nu sunt sigur că va fi un război scurt”.

Pentru Israel, conflictul aerian cu Iranul este și o cursă contra-cronometru. Potrivit unei investigații a Wall Street Journal, Israelul începe să rămână fără rachete de interceptare pentru sistemul Arrow, destinat apărării împotriva rachetelor balistice.

SUA sprijină deja aliatul israelian cu sisteme antirachetă THAAD și SM-3, însă și acestea sunt limitate și extrem de costisitoare.