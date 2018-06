Cu patru prăjituri cu diferite creme și glazuri în față, Tommy începe să își revină în fire după o zi grea la muncă. Este medic dentist într-un cabinet din Londra și în opt ani de Marea Britanie a adunat destule povești legate de animozitățile româno-britanice. Dar nu s-a lăsat descurajat, și-a luat haina de activist și a strigat după drepturi, a făcut petiții, reclamații, a bătut din ușă în ușă.

„Au pus bombe la ușile românilor în Irlanda de Nord, pe lângă asta au fost tot felul de atacuri verbale, rasiale. Am experimentat și eu câteva neplăcute. Ultima dată când am venit la Luton, chiar când descărcau avionul, în cala avionului, strigau «fucking Romanians». Am făcut reclamație. Și am încercat să facem un fel de alianță cu românii și bulgarii împotriva discriminărilor. Ulterior, când s-a extins acest lucru și la restul europenilor, au venit și polonezii și alte naționalități și am făcut o alianță a tuturor europenilor”, explică dentistul român.

„Am fost întrebat dacă ar trebui să fii îngrijorat când un grup de bărbați români se mută lângă tine. Dacă stai în Londra, cred că da, ar trebui să fii”, zicea fostul lider UKIP, Nigel Farage, acum patru ani, într-un interviu. Declarații ofensatoare la adresa românilor și bulgarilor au continuat. Unii spun că atitudinea asta i-ar fi adus chiar succesul în alegeri. Și acela a fost momentul unei mari decizii pentru Tommy Tomescu. În pragul alegerilor europarlamentare, a făcut un lucru tare îndrăzneț: s-a dus să facă anticampanie fix în orașul natal al politicianului.

Ție ți-e frică de vecinii români? Sondaj pe stradă la Nigel Farage

A ajuns în Westerham, Kent, și a început să bată din ușă în ușă și s-a dus chiar și la pub-ul local, împărțing eugenii și încercând să demonstreze că britanicii au la fel de multă nevoie de români ca și românii de ei. Din pragul ușii, altă femeie îi spune că nu se simte reprezentată de parlamentarul britanic. „Orice venire a unui grup etnic care vine în Anglia va avea o parte bună și una rea…”, este împăciuitor un domn, cu o bere în față. „Am văzut la un moment dat că și partidele lor principale evitau să apere foarte mult românii sau polonezii, de frică că vor pierde voturi. Foarte surprinzător de plăcută, mulți vecini erau împotriva lui, una dintre persoane zicea, se plângeau că au alte priorități. Îi interesa că tinerii lor nu au ce să facă, stau pe străzi, că nu au un loc unde să se întâlnească în comunitatea lor, pe stradă. De obicei se întâlnesc la pub-uri, la biserică nu merg și îi interesa să se facă un centru comunitar în zonă”, își amintește Tommy Tomescu. Cu toată că după BREXIT atacurile rasiale împotriva românilor s-au întețit, prea puțini aleg să mai raporteze, fiindcă le e teamă ca asta să nu le afecteze viitorul în Marea Britanie.

„Că există lideri care se consideră că sunt mai buni decât alții, ăsta e tot un fel de rasism, așa cum au crezut naziștii că sunt mai buni decât alții, așa cred și ei acum că sunt mai buni decât alții”, spune deschis românul. Își exprimă opiniile fără opreliști și față de colegii lui britanici: „Sunt medic dentist, dacă nu le convine, eu le aduc aici beneficii, toată Europa are nevoie de medici. Aveți o problemă? Plec în altă țară sau mă întorc în România”.

Și deja se gândește să își dezvolte și o afacere cu dispozitive medicale în România, dar nu este sigur că se va întoarce de tot. Și îi este recunoscător Marii Britanii pentru oportunitățile oferite. „M-a învățat Anglia să îndrăznesc să fac orice, asta m-a învățat. Față de România unde le e frică să facă orice, se gândesc de multe ori, se stresează lucruri care nu ar trebui să-i streseze, ce face vecinul, aici nici nu-ți pasă. Mie îmi pasă cum să-mi fie mie bine, familia mea, cum să cresc profesional, să am o viață frumoasă”, explică noua sa filosofie de viață Tommy. Este căsătorit cu o româncă și viața lui a început să capete contur acolo. Chiar dacă serviciul este stresant de multe ori. „Aici se pune mare accent pe responsabilitatea medicului, aici nu-ți permiți să faci multe chestii fără să te gândești că poți să ajungi în fața colegiului medicilor, că pacientul te dă în judecată și ești foarte conștiincios și încerci să faci ce e mai bine. În România, pe partea tehnică, sunt mulți foarte buni, se pune un accent mare pe partea tehnică, pe când aici se pune pe partea interumană, cum vorbești cu pacientul, să înțeleagă bine totul, mai mult decât să faci. Aici n-am fost nicioată la un interviu să mă întrebe partea tehnică. Aici te întreabă cum folosești protocolul, cum vorbești cu pacientul. Am întrebat de ce: și au zis că ei consideră că toți învață la fel în facultate”, explică Tommy Tomescu diferențele.

E cald la Londra, prea cald pentru perioada respectivă. E inevitabil să nu vorbești și despre vreme. O vreme cu care Tommy s-a obișnuit. „Când vin la București, oricât de frig, eu merg în tricou. M-am aclimatizat”, glumește medicul. Cele incerte rămân însă vremurile.