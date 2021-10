Noul restaurant Noma al chefului René Redzepi, renumit pentru tehnicile sale de fermentare, a fost desemnat cel mai bun restaurant din lume, în cadrul unei ceremonii desfăşurate în Antwerp, Belgia. Vechiul Noma a ocupat locul întâi în 2010, 2011, 2012 și 2014 și a ocupat locul al doilea în 2019.

„Nicio vizită la Noma nu este niciodată la fel”, s-a precizat în cadrul decernării premiilor, unde au fost menționate cele mai importante preparate ale localului.

Noma este „probabil cel mai influent restaurant din generația sa, stabilind noi standarde în ceea ce privește cercetarea și aprovizionarea cu ingrediente, dezvoltarea preparatelor și prezentarea”, a declarat William Drew, directorul Worlds 50 Best Restaurants.

What an incredible moment for us all in Copenhagen.



We are so happy and proud of our team being voted the no. 1 restaurant in the world. #Worlds50Best pic.twitter.com/v0mH09WdaW