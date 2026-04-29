„PSD anunță că toți reprezentanții săi care ocupau în Guvern funcțiile de secretar de stat, subsecretar de stat, prefect sau subprefect au demisionat în urma deciziei partidului de a depune o moțiune de cenzură pentru demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan. Demisiile tuturor reprezentanților social-democrați din structurile guvernamentale constituie un act de demnitate, în deplină consecvență cu demersurile PSD în plan parlamentar”, au anunțat social-democrații.

„PSD consideră că schimbarea modului de guvernare și oprirea declinului economiei naționale reprezintă în acest moment o miză mult mai importantă decât menținerea unor funcții sau portofolii într-un guvern nefuncțional”, se mai arată în comunicat.

Totuși, în ciuda anunțului social-democraților, Marilena Dragnea ocupă în continuare funcția de subprefect la Constanța, conform informațiilor transmise de reprezentanții Prefecturii Constanța.

Reamintim că președintele PSD, Sorin Grindeanu, le-a cerut pe 27 aprilie secretarilor de stat și prefecților PSD să își dea demisia: „Vreau să fac următoarea precizare: cer secretarilor de stat ai PSD și prefecților PSD să își prezinte demisiile în perioada următoare, astfel încât atunci când vom avea moțiune să avem lucrurile cât se poate de clare, fără să mai apară discuții cum că unii sunt în continuare în arcul guvernamental. Deci acesta este apelul meu pentru prefecți, într-un termen rezonabil, astfel încât să nu dea totuși lucrurile peste cap în administrație”.

Cu o zi în urmă, PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură contra Guvernului Bolojan, care va fi votată pe 5 mai. Președintele AUR, George Simion, a spus că s-au strâns 253 de semnături. Pentru căderea Guvernului este nevoie de 233 de voturi în Parlament.

Textul integral al moțiunii de cenzură PSD-AUR poate fi citit în documentul de mai jos:

