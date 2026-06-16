Ruta pe care va fi deviată circulația

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis, joi, că restricția este valabilă în perioada 17 – 19 iunie 2026. Închiderea temporară a traficului rutier pe sectorul cuprins între nodurile Dobra și Holdea este determinată de necesitatea executării unor reparații urgente și obligatorii la nivelul căii rulante.

Semnalizarea temporară și restricțiile vor fi menținute atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții, de miercuri până vineri.

„Pentru realizarea unor reparații la partea carosabilă înainte de recepția finală a obiectivului «Proiectare și execuție autostrada Lugoj – Deva, Lot 3», este necesară închiderea traficului rutier pe autostrada A1, între nodurile rutiere Dobra și Holdea (A1, km 401+510 – km 412+300)”, a transmis CNAIR.

Trafic deviat de pe A1. Foto: CNAIR

Compania de Drumuri mai precizează că devierea circulației se va face pe următoarea rută, pentru relația Deva – Nădlac și retur: „A1 Deva –> A1 km 401+510 (nod rutier Dobra) –> DN 68A km 64+536 (nod rutier Holdea) –> DN 68A (Coșevița, Coșava, Margina) –> DN 68A km 38+750 (nod rutier Margina) –> A1 km 425+910 –> Nădlac”.

Miza lucrărilor: preluarea oficială a autostrăzii de către statul român

Circulația pe Lotul 3 Ilia – Holdea al Autostrăzii A1 Lugoj – Deva, care include și tronsonul dintre nodurile rutiere Dobra și Holdea, a fost deschisă în decembrie 2019. Deschiderea s-a făcut însă înainte de recepția finală, din cauza scandalurilor și proceselor cu constructorul lotului.

Lucrările actuale sunt esențiale pentru ca statul român, prin CNAIR, să poată efectua recepția finală a proiectului dedicat Lotului 3 din autostrada Lugoj – Deva. Înainte de semnarea acestor acte oficiale de preluare definitivă a obiectivului, toate defecțiunile apărute în structura asfaltului în perioada de utilizare trebuie remediate complet pentru a asigura standardele de siguranță.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE