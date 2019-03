Autoritățile au anunțat că 26 de persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte 30 au fost rănite în urma incendiului. Dintre răniți, cinci sunt în stare critică, potrivit euronews.com.

Administraţia oraşului Changde a transmis că cei doi șoferi ai autobuzului au fost reținuti și poliția a demarat o anchetă în acest caz. Deocamdată, nu se știe ce a pornit incendiul.

În imaginile de la locul incidentului se poate vedea că interiorul autobuzului cu 59 de locuri a fost distrus complet de flăcări, indicând că este posibil ca incendiul să fi pornit de la materialele aflate la bordul vehiculului.

26 people dead and 28 others injured after a tour coach suddenly caught fire in central China's Hunan Province https://t.co/VMME8BZBFl pic.twitter.com/lUBI6APBAR

— China Xinhua News (@XHNews) 23 martie 2019