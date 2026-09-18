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Zeci de oameni au fost evacuați în Timiș după ce o conductă de gaz s-a spart

Maria Zărnescu
Maria Zărnescu
Jurnalist
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O conductă de gaz s-a spart în Timiș
Intervenția a început în jurul orei 18.40, când pompierii au fost alertați să asigure măsuri de prevenire și stingere a incendiilor. Sursa foto: Opiniatimisoarei.ro
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Zeci de oameni au fost evacuați în Sânnicolau Mare din Timiș, după ce o conductă de gaz s-a fisurat.

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Avaria la conducta de gaz a dus la scurgeri majore

O fisură apărută vineri seară, 18 septembrie 2026, la o conductă de gaz de pe strada Nicolae Bălcescu din Sânnicolau Mare, județul Timiș, a generat scurgeri mari de gaze.

„Având în vedere scurgerile mari de gaze, pentru protejarea populaţiei, s-a dispus evacuarea locuitorilor cu sprijinul unor echipaje din cadrul IPJ Timiş şi IJJ Timiş, până la remedierea avariei de către echipele specializate”, a precizat ISU Timiș, citat de News.ro și Opiniatimisoarei.ro.

Sute de locuitori au fost evacuați

Autoritățile locale au dispus evacuarea locuitorilor pe o rază de 500 mp. Intervenția a început în jurul orei 18.40, când pompierii au fost alertați să asigure măsuri de prevenire și stingere a incendiilor.

La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere, o autosanitară SMURD din cadrul Secţiei de Pompieri Sânnicolau Mare și o autospecială CBRN din Timișoara. De asemenea, operatorul de gaze naturale a trimis o echipă de intervenție pentru a remedia avaria.

Echipele de intervenție rămân la fața locului pentru a monitoriza situația și a interveni prompt dacă este cazul. Misiunea este în desfășurare, iar autoritățile fac apel la cetățeni să respecte indicațiile de siguranță.

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Tags: Stiri Timisoara Stiri Județul Timiș
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