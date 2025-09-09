Evenimentul s-a petrecut la intersecția Bulevardului Gheorghe Șincai cu Bulevardul Tineretului, conform informațiilor furnizate de Brigada Rutieră a Capitalei.

Incidentul a avut loc pe 8 septembrie 2025, în jurul orei 20.00. Un tramvai condus de un bărbat de 57 de ani se deplasa pe Bulevardul Gheorghe Șincai, dinspre Timpuri Noi către Eroii Revoluției.

La intersecția cu Bulevardul Tineretului, tramvaiul a intrat în coliziune cu o trotinetă electrică abandonată pe șine. Impactul a fost suficient pentru a scoate vehiculul de pe linie.

„Din primele verificări, un bărbat în vârstă de 57 de ani, a condus un tramvai pe Bd. Gheorghe Şincai dinspre Timpuri Noi către Eroii Revoluţiei, iar când a ajuns la intersecţia cu Bd. Tineretului, ar fi acroşat o trotinetă electrică aflată pe linia de tramvai”, se precizează în comunicatul emis de Brigada Rutieră a Capitalei.

Nu au fost raportate victime.

„Tramvaiul a fost repus pe şine, fără a fi restricţionat traficul rutier”, a precizat sursa citată.

Vatmanul a fost supus testului cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. Ulterior, acesta a fost îndrumat către Biroul Accidente Ușoare pentru procedurile legale necesare.

Peste 140 de accidente cu trotinete electrice au avut loc în București, în primele șase luni ale anului, potrivit Poliției Capitalei.

Luna trecută, o femeie din București a fost spulberată pe trecerea de pietoni de un tânăr de 22 de ani, care circula cu o trotinetă electrică și a trecut pe culoarea roșie a semaforului.

De asemenea, în Timișoara, adolescenții care circulă pe trotinete electrice, pe mijlocul drumului, printre mașini, au băgat spaima în șoferi și pietoni.

