Circulația, oprită temporar între Conacul Ursului și Bâlea Cascadă

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere(CNAIR) a anunțat pe Facebook că vineri, 29 august 2025, în intervalul orar 08.00 – 11.00, se va închide temporar circulația rutieră pe drumul național DN7C (Transfăgărășan), pe sectorul cuprins între Conacul Ursului (km 105 +000) și Bâlea Cascadă (km 129 + 000) pentru organizarea evenimentului automobilistic „Tribute to Transfăgărășan by Porsche”.

„Acest eveniment presupune deplasarea în coloană organizată a aproximativ 120 de autoturisme marca Porsche pe o distanță de 24 km pe următorul traseu: Bâlea Cascadă – DN 7C (km 129) – Bâlea Lac – DN 7C (km 116+808, jud.Sibiu) – Conacul Ursului (km 105 ,jud. Argeș)”, a precizat CNAIR.

Drumul lung de 150 de kilometri

Drumul din România care l-a impresionat pe Jeremy Clarkson, vedeta Top Gear, care l-a descris drept „cel mai bun din lume”, are o lungime de 150 de kilometri și străbate Munții Făgăraș.

Spectaculosul drum montan din România, Transfăgărășanul, oferă priveliști uimitoare, însă nu este recomandat pentru toți șoferii.

Traseul este unul plin de provocări pentru șoferi. Jeremy Clarkson a spus anterior despre Transfăgărășan că este „cel mai bun drum din lume”, după ce a condus aici pentru o ediție specială a emisiunii Top Gear.

Cu prăpăstii adânci de peste 300 de metri și curbe strânse care șerpuiesc prin unele dintre cele mai pitorești zone din Europa, Transfăgărășanul nu este o șosea pentru oricine. Experții îi sfătuiesc pe cei care vor să-l străbată să țină piciorul pe frână.

Construită în anii 70, șoseaua leagă Transilvania de Țara Românească și traversează munții între cele mai înalte vârfuri ale țării, Moldoveanu și Negoiu.

Transfăgărășanul este deschis în general din iunie până în septembrie, iar călătorii sunt sfătuiți să verifice prognoza meteo înainte de plecare.










