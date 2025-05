Aștepta balul de absolvire

În ofensiva combinată cu drone Shahed, rachete de croazieră și balistice, care a lovit mai multe regiuni din Ucraina, în noaptea de sâmbătă spre duminică, au fost uciși și cei trei frați.

În Korostișiv, explozia a curmat viețile celor trei copii, lăsând în urmă părinți grav răniți și o comunitate îngenuncheată de durere, relatează Obozrevatel.

Roman avea 17 ani şi era în clasa a XI-a, sora sa, Tamara, avea 12 ani şi era în clasa a VI-a, iar cel mic, Stanislav, în vârstă de 8 ani abia terminase clasa a III-a. Toți trei învățau la Liceul Nr. 1 „Gustav Olizar”, se arată într-un mesaj pe Facebook, postat pe pagina școlii.

„Astăzi, în urma unui atac nocturn brutal, am pierdut trei dintre copiii noștri. Elevii liceului nostru – Roman, elev în clasa a XI-a, Tamara, în clasa a VI-a, și Stanislav, în clasa a III-a – nu vor mai veni la ore, nu vor mai sta în bănci, nu le vor mai zâmbi prietenilor”, se arată în mesaj.

Roman se pregătea pentru balul de absolvire peste câteva zile și aștepta acest moment cu emoție și cu speranță.

Aveau înainte multe începuturi

Cei mici aveau înaintea lor încă multe începuturi, arată reprezentanții școlii- primele clopoțele, excursii, sărbători, descoperiri, momente fericite ale copilăriei, însă totul le-a fost răpit într-o clipă.

„Ne doare. Pe întreaga familie a școlii. Transmitem cele mai sincere condoleanțe rudelor și apropiaților. Înclinăm capul în semn de doliu. Să rămână mereu vie amintirea lui Roman, Tamara și Stanislav. Nu vom ierta niciodată”, se arată în mesajul postat pe Facebook.

Jurnaliștii ucraineni mai scriu că mama copiilor este în comă, la spital, iar tatăl, rănit grav și el, luptă să supraviețuiască.

Întreaga comunitate s-a mobilizat pentru a strânge bani pentru a ajuta familia greu încercată de pierderea celor trei copii.

„Sunt acum îngeri”

Despre această tragedie, a scris pe rețeaua X și viceministrul ucrainean de externe, Mariana Betsa. Aceasta a distribuit o fotografie cu numele și vârstele celor trei copii uciși fără milă de ruși, în timp ce se aflau în locuință alături de părinți, în regiunea Jîtomîr, la vest de Kiev.

Just crying… cant imagine the pain of the grieved parents. Russia killed three siblings today: Stanislav, Roman and Tamara.

Roman forever 17😢

Stanislav forever 8😢

Tamara forever 12😢

Deepest condolences to the family … RIP, angels #StopRussia #StandWithUkraine pic.twitter.com/JiFklvxKRZ — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) May 25, 2025

„Doar lacrimi…nu-mi pot imagina durerea părinților îndurerați. Rusia a ucis astăzi trei frați: Stanislav, Roman și Tamara. Sincere condoleanțe familiei…„, a scris oficialul ucrainean.

Rusia a bombardat cu 367 de drone și rachete orașele ucrainene în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, inclusiv capitala Kiev, ucigând cel puțin 12 oameni, în cel mai amplu atac aerian al războiului ruso-ucrainean de până acum, informează Reuters.

🇷🇺🇺🇦| AHORA: Ataque masivo con drones y misiles rusos sobre toda Ucrania. Imágenes desde Kiev. pic.twitter.com/zLkBRuXy3P — Radar Austral (@RadarAustral_) May 24, 2025

Loviturile din timpul nopții au omorât cel puțin 12 persoane, inclusiv trei copii, în regiunea nordică Jîtomîr, au anunțat oficialii ucraineni.



