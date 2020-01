De Petre Dobrescu,

O fată de 12 ani, un coleg de clasă al ei, în vârstă tot de 12 ani, și un adolescent de 16 ani, au mers împreună la urat, în seara de 31 decembrie. Cu banii câștigați, cei trei și-au cumpărat coniac și au început să bea, pe ulițele satului, scrie cotidianul local Vremeanouă.ro.

Pe la ora 20.00, fetei i s-a făcut rău și a căzut în mijlocul drumului. A fost chemată o ambulanță, însă și celorlalți doi minori li s-a făcut rău și au fost transportați și ei, de urgență, la Spitalul Municipal Bârlad. Trei ambulanțe au venit, în total. Medicii au constatat că tinerii pacienți aveau o alcoolemie de 1,8 g / litru, adică foarte aproape de coma alcoolică.

După ce li s-au făcut spălături gastrice și le-a fost aplicat tratamentul standard în astfel de cazuri, cei trei au fost externați. Potrivit sursei citate, minorii provin din familii dezorganizate și nu sunt supravegheați de părinți sau tutori. Incidentul, care, spun medicii bârlădeni, putea avea consecințe tragice, a stârnit reacții puternice în micul sat din comuna Duda-Epureni.

„Inițial, am fost foarte revoltați când am auzit cele întâmplate, că se bănuia că au consumat cât au fost cu uratul. Nu ne venea să credem că gospodarii de pe la noi, au dat copiilor băutură, în loc de bomboane. Și apoi am aflat că ei și-au cumpărat singuri băutura de la bar. Au luat două sticle de alcool, în loc să-și ia ceva de mâncare”, a povestit un locuitor din Duda. „Unde vor ajunge acești copii, dacă la 12 ani cad beți pe drumuri? Părinții, școala, Protecția Copilului știu ceva de ei?”, a comentat un alt localnic.

GSP.RO E mai tânăr ca Ronaldo însă i-a șocat pe fanii echipei: "N-are cum să fie el! Arată de parcă ar avea 60 de ani!" Transformare incredibilă

HOROSCOP Horoscop 02 ianuarie 2020. Săgetătorii au un alt simț al valorii personale