Trei nave comerciale au fost atacate în Strâmtoarea Ormuz. O rută critică pentru transportul petrolului, blocată

Trei nave au fost lovite marți de proiectile necunoscute în Strâmtoarea Ormuz, potrivit Agenției britanice de securitate maritimă (UKMTO). Printre navele afectate se află un petrolier care transporta țiței și un transportator de gaze naturale lichefiate, relatează AFP.

Trei nave au fost lovite, marți, de proiectile necunoscute în Strâmtoarea Ormuz, a anunțat miercuri Agenția britanică de securitate maritimă (UKMTO).

Potrivit autorităților britanice, este vorba despre un petrolier care transporta țiței, un transportator de gaze naturale lichefiate și o a treia navă.

Nave lovite de „proiectile necunoscute” în Strâmtoarea Ormuz

UKMTO a transmis că fiecare dintre cele trei nave „a fost lovită de un proiectil necunoscut”.

Agenția britanică nu a oferit alte detalii despre natura proiectilelor sau despre circumstanțele în care s-au produs incidentele. Nu au fost oferite informații suplimentare nici cu privire la eventualele victime sau pagube provocate navelor.

Strâmtoarea Ormuz se află în prezent în centrul conflictului din Orientul Mijlociu dintre Iran și Statele Unite. Înainte de izbucnirea războiului, aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel mondial tranzitau această rută maritimă strategică.

De la izbucnirea conflictului, Teheranul blochează trecerea navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz. Potrivit AFP, forțele iraniene au deschis focul asupra unor nave pe care le acuză că au traversat zona fără autorizație. În replică, Washingtonul a instituit o contra-blocadă a porturilor iraniene, în încercarea de a împiedica Teheranul să își exporte petrolul.

Iranul anunță că a primit răspunsul SUA la planul său pentru încetarea războiului

Miercuri, guvernul de la Teheran a anunțat că Iranul a primit un răspuns oficial din partea Statelor Unite la ultima sa ofertă privind încetarea războiului din Orientul Mijlociu. Autoritățile iraniene nu au precizat însă conținutul răspunsului transmis de Washington.

Informația a fost relatată de agenția oficială iraniană de presă Irna, care a citat-o pe Fatemeh Mohajerani, purtătoare de cuvânt a Guvernului. „Azi (miercuri), în Consiliul de Miniștri, propunerea părții americane i-a fost prezentată președintelui Massoud Pezeshkian de către ministrul de Externe Abbas Araghchi”, a declarat Fatemeh Mohajerani.

Negocierile indirecte dintre SUA și Iran au fost reluate la New York

După mai mult de șapte luni de conflict și impas diplomatic, Statele Unite și Iranul au reluat săptămâna trecută negocierile indirecte. Discuțiile au avut loc în marja Adunării Generale a ONU, la New York, însă rezultatul acestora rămâne incert.

Iranul a anunțat că a prezentat șapte condiții pentru încheierea ostilităților și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, considerată principalul punct de blocaj în conflict.

Nu toate cele șapte condiții formulate de Teheran au fost făcute publice. Printre cerințele anunțate se numără încetarea ostilităților pe toate fronturile din Orientul Mijlociu, inclusiv în Liban, unde Israelul luptă împotriva Hezbollahului proiranian.