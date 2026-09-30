Execuția Christei Pike a fost suspendată în ultimul moment de un tribunal federal. Ar fi fost prima femeie în peste 200 de ani executată în Tennessee

Execuția Christei Pike, programată pentru 30 septembrie 2026, la ora 10.00, a fost suspendată de o instanță federală cu mai puțin de două ore înainte de ora stabilită. Decizia a fost luată de Curtea de Apel a SUA pentru Al Șaselea Circuit, care a emis o hotărâre prin care amână execuția „până la o nouă ordonanță a acestei instanțe”, citând noi dovezi despre copilăria marcată de traume și abuzuri sexuale a condamnatei, potrivit USA Today.

Avocații cer redeschiderea cazului în baza noilor dovezi

Suspendarea a fost adoptată cu o majoritate de 2-1, cu scopul de a oferi timp suplimentar pentru analizarea cererii avocaților lui Pike de a redeschide procedura habeas. „Pentru a aborda și rezolva în mod adecvat problemele prezentate acum acestei instanțe și pentru a echilibra cu atenție echitatea, constatăm că este necesară suspendarea execuției lui Pike”, a argumentat judecătoarea Jane Branstetter Stranch, conform documentelor.

Avocații lui Pike susțin că statul Tennessee a recunoscut recent abuzurile sexuale pe care aceasta le-a suferit în copilărie, ceea ce contrazice poziția anterioară a statului, care o acuza că ar fi mințit despre aceste traume. Ei argumentează că această schimbare de poziție ar trebui să permită redeschiderea cazului. Cu toate acestea, un judecător federal din Tennessee a respins această cerere, iar acum Curtea de Apel urmează să ia o decizie finală, conform NewsChannel 9.

Circumstanțele crimei

Pike, care ar fi devenit prima femeie executată în Tennessee în peste 200 de ani, a fost condamnată pentru uciderea brutală a colegei sale de clasă, Colleen Slemmer, în 1995, când avea doar 18 ani. Împreună cu iubitul ei de atunci, Tadaryl Shipp, Pike a atras-o pe Slemmer într-o pădure din Knoxville, unde au torturat-o și au ucis-o cu sălbăticie. Potrivit procurorilor, crima a fost motivată de gelozia lui Pike, care o considera pe Slemmer o rivală.

„Înarmați cu un cuțit de cutii și un satâr de carne, Pike și doi complici au atras-o pe Slemmer într-o zonă izolată. Acolo, Pike a lovit-o cu genunchiul la cap pe Slemmer, a trântit-o la pământ și a lovit-o cu picioarele în mod repetat”, se menționează în documentele Biroului Procurorului General din Tennessee. Crima a șocat opinia publică prin brutalitatea sa și prin tinerețea inculpaților. Pike a fost condamnată la moarte, iar Shipp, care avea 17 ani, a fost condamnat la închisoare pe viață, fiind prea tânăr pentru pedeapsa capitală.

O copilărie marcată de traume

În ultimele luni, avocații, organizațiile pentru drepturile femeilor și Amnesty International au făcut apeluri susținute pentru a opri execuția lui Pike, aducând în atenție copilăria ei extrem de traumatizantă. Potrivit lor, anii de abuz sexual suferiți de Pike în copilărie au lăsat urme adânci asupra sănătății sale mintale și au transformat execuția într-o pedeapsă „crudă și neobișnuită”.

„Va retrăi sunetele, mirosurile și durerea”, au scris organizații pentru drepturile femeilor într-un memoriu depus la Curtea Supremă din Tennessee la 10 septembrie. „Va simți asta acum așa cum a simțit-o atunci. Și va fi la fel de oribil pentru ea acum așa cum a fost atunci.”

În ciuda acestor argumente, procurorii susțin că pedeapsa este proporțională cu gravitatea crimei comise. „Abuzurile anterioare și problemele psihice ale lui Pike sunt, ca să nu spunem mai mult, tragice”, a scris Biroul Procurorului General din Tennessee. „Dar acestea nu reprezintă un motiv pentru a o scuti de o pedeapsă cu moartea impusă legal și revizuită exhaustiv.”

Reacția familiei victimei

Pentru May Martinez, mama victimei Colleen Slemmer, execuția lui Pike ar însemna sfârșitul unui capitol dureros. „Vreau doar ca Christa să fie jos ca să pot pune capăt, să o eliberez pe fiica mea, ca să se poată odihni în sfârșit”, a declarat Martinez pentru WBIR-TV. Ea a adăugat că intenționa să fie martoră la execuție, ținând fotografia fiicei sale pentru a-i reaminti lui Pike de faptele sale.

Martinez a descris-o pe Colleen drept o tânără plină de compasiune, care iubea patinajul cu role și jocurile de familie. „Nu este niciodată vorba despre victime. E ca și cum Colleen n-ar fi fost niciodată acolo”, a mai spus aceasta.

Viața în închisoare

În cei 27 de ani petrecuți în culoarul morții, Pike a trăit în mare parte în izolare, fiind singura femeie condamnată la moarte din Tennessee. În ultimii ani însă, i s-a permis să interacționeze cu alți deținuți în anumite momente, precum mesele sau slujbele religioase. Potrivit avocaților săi, aceasta a găsit alinare în pictură și în sprijinirea altor femei din închisoare.

Într-o petiție de grațiere, Pike și-a exprimat regretul profund pentru faptele sale: „Gândește-te la cea mai gravă greșeală pe care ai făcut-o ca adolescent nesăbuit. Ei bine, a mea s-a întâmplat să fie uriașă, de neuitat și a ruinat nenumărate vieți.”

Execuțiile femeilor în SUA și Tennessee

Execuțiile femeilor în Statele Unite sunt extrem de rare. Potrivit Centrului de Informații privind Pedeapsa cu Moartea, doar două femei au fost executate în ultimul deceniu. În 2023, Amber McLaughlin a devenit prima persoană transgender executată în SUA, iar în 2021, Lisa Montgomery a fost prima femeie executată de guvernul federal în peste 67 de ani.

În Tennessee, ultima execuție cunoscută a unei femei a avut loc în 1819, când o femeie de culoare fără nume a fost spânzurată. În 1807, Mary Holcomb a fost prima femeie înregistrată oficial ca fiind executată în acest stat.