Primele imagini cu chipurile gemenilor Roxanei Nemeș. Cum arată Ania și Zain la un an și ce au ales de pe tăviță

Roxana Nemeș a sărbătorit primul an din viața gemenilor săi, Ania și Zain, într-un cadru restrâns, alături de familie și prieteni. Cu această ocazie, artista a făcut publice, pentru prima dată, imagini în care se văd chipurile celor doi copii. Petrecerea a inclus și tăierea moțului, ruperea turtei și tradiționala alegere de pe tăviță.

Roxana Nemeș a avut parte de un moment important în familie. Ania și Zain, gemenii artistei, au împlinit un an, iar aniversarea a fost sărbătorită alături de nași, bunici, rude și prieteni apropiați.

Cu această ocazie, Roxana Nemeș a făcut și un gest pe care fanii îl așteptau de mai mult timp. Artista a publicat imagini în care pot fi văzute chipurile celor doi copii. Până acum, vedeta a preferat să păstreze discreția și, deși a mai distribuit fotografii cu gemenii pe rețelele de socializare, fețele lor nu erau vizibile.

De această dată, la împlinirea vârstei de un an, Roxana Nemeș a decis să îi prezinte publicului pe Ania și Zain.

„O zi pentru ei. Pentru noi. Pentru toți oamenii care îi iubesc. Am strâns într-o singură zi toate sufletele dragi nouă: nași, bunici, familie și prieteni. Și ne-am distrat pe cinste, sărbătorind prima lor aniversare, tăierea moțului și ruperea turtei. Iar astăzi vă lăsăm și pe voi să-i cunoașteți cu adevărat. Ania și Zain”, a scris Roxana Nemeș pe contul său de Instagram.

Ania și Zain au avut parte de o petrecere în familie

Prima aniversare a gemenilor a reunit oamenii apropiați familiei. Pe lângă tort și momentul aniversar, petrecerea a inclus două dintre tradițiile asociate primei aniversări: tăierea moțului și ruperea turtei.

Unul dintre cele mai așteptate momente a fost alegerea obiectelor de pe tăviță. Potrivit tradiției, obiectele spre care se îndreaptă copilul sunt interpretate, în joacă, drept posibile indicii despre pasiunile sau ocupația pe care ar putea să le aibă mai târziu. În cazul copiilor Roxanei Nemeș, alegerile au atras atenția prin faptul că Ania și Zain au optat pentru câteva obiecte comune.

Ce au ales Ania și Zain de pe tăviță

Ania a ales microfonul, banii și stetoscopul. Microfonul a atras în mod special atenția, având în vedere că mama ei este artistă. Fratele ei, Zain, a avut însă alte preferințe. Băiețelul a ales mingea de fotbal, banii și stetoscopul. Astfel, gemenii au avut două alegeri comune: banii și stetoscopul.

Roxana Nemeș a privit momentul cu umor și i-a întrebat pe cei care o urmăresc dacă acordă importanță acestei tradiții.

„Și, surprizaaaa… tăvița ne-a dat deja câteva indicii. Ania a ales microfonul, banii și stetoscopul, iar Zain mingea de fotbal, banii și stetoscopul. Care dintre ele vor deveni meserii și care hobbyuri? Vom vedea. Dar spuneți-ne voi: chiar credeți în alegerile de pe tăviță? Sunt pe bune? La mulți ani, minunile noastre. Vă iubim mai mult decât pot spune cuvintele”, a mai scris artista.