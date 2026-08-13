„Conform primelor informaţii disponibile, acest atac nu a lăsat nicio şansă echipajului locomotivei noastre – mecanicul şi asistentul său”, a declarat Oleksandr Perțovski pe reţelele sociale. El a calificat incidentul drept „un act terorist îngrozitor, comis zilnic, şi un atac ţintit împotriva civililor”.

Un videoclip distribuit online arată trenul oprit pe șine, cu locomotiva cuprinsă de flăcări și având o gaură uriașă în caroserie. Potrivit lui Perțovski, trenul transporta 340 de pasageri, inclusiv 67 de copii, și se pregătea să ajungă în gară pentru evacuarea lor, după ce fusese alertat de o posibilă amenințare cu dronă.

„Manevra bruscă a dronei Shahed s-a petrecut în câteva minute, iar echipajul locomotivei nu a avut timp suficient să oprească complet trenul şi să se evacueze”, a explicat directorul. Cu toate acestea, toți pasagerii și personalul de bord au fost evacuați în siguranță, fără a suferi răni.

Atacul a fost realizat cu o dronă Shahed, echipată cu motor cu reacție, a spus Perțovski. Aceste dispozitive de origine iraniană au fost folosite tot mai des de Rusia în lunile recente, fiind mai greu de interceptat decât dronele cu motor cu piston utilizate de la începutul invaziei în 2022.

Sursă foto: Profimedia Images

Acesta nu este primul atac asupra infrastructurii feroviare ucrainene. În ianuarie 2026, un alt atac rus asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov a provocat moartea a cinci persoane. Perțovski a acuzat Moscova că încearcă să „izoleze anumite regiuni” de restul țării, în contextul intensificării atacurilor asupra căilor ferate din estul Ucrainei, aflate aproape de linia frontului.

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