Trenul solar care traversează Anzii fără motorină. Are o autonomie de peste două ori mai mare decât traseul său

În nordul Argentinei, în provincia Jujuy, unde soarele strălucește aproape neîntrerupt, o inițiativă revoluționară transformă transportul feroviar. Tren Solar de la Quebrada, lansat în iunie 2024, este prima cale ferată alimentată exclusiv cu energie solară din America Latină, informează Euronews. Pe o distanță de 42 de kilometri, acest tren traversează spectaculoasa Vale Humahuaca, inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Un tren turistic prietenos cu mediul

Proiectat pentru a stimula turismul în șase orașe de-a lungul văii, Tren Solar este un exemplu de sustenabilitate. Spre deosebire de trenurile diesel, acesta funcționează fără emisii poluante. „Este un pas important spre un viitor mai curat pentru transportul public în regiune”, au declarat oficialii din Jujuy.

Deși numele sugerează că trenul ar avea panouri solare pe acoperiș, energia provine, de fapt, din baterii litiu-ion încărcate cu energie solară generată local. În plus, sistemul recuperează energia produsă în timpul frânării, stocând-o pentru utilizare ulterioară. Trenul are o autonomie de până la 120 de kilometri, ceea ce depășește cu mult distanța actuală a traseului său. În prezent, există două stații de încărcare rapidă la Volcán și Purmamarca, iar o a treia urmează să fie instalată în Tilcara.

„Trenul nostru demonstrează că alimentarea exclusivă cu energie solară este posibilă chiar și în condiții dificile”, subliniază operatorii proiectului. Într-o regiune unde accesul la rețelele electrice este limitat, această inovație oferă o soluție inspirată pentru viitorul transportului.

De la inaugurare, peste 90.000 de pasageri au ales să călătorească cu Tren Solar, marcând revenirea transportului feroviar de pasageri în Quebrada de Humahuaca după o pauză de trei decenii. Popularitatea sa arată nu doar interesul pentru turismul ecologic, ci și viabilitatea utilizării energiei solare în transport.

Europa accelerează electrificarea căilor ferate

În timp ce America de Sud explorează soluții inovatoare pentru trenuri sustenabile, Europa continuă să își extindă rețelele electrificate. Potrivit Eurostat, 58% din rețeaua feroviară a Uniunii Europene era deja electrificată în 2024.

Un exemplu de succes european vine din Olanda, unde operatorul feroviar NS utilizează energie regenerabilă, inclusiv solară și eoliană, pentru alimentarea trenurilor sale încă din 2017. În Elveția, start-upul Sun-Ways a instalat 48 de panouri solare între șinele unei căi ferate în Buttes, generând 16.000 kWh de energie electrică în primul an de funcționare. Această cantitate este suficientă pentru alimentarea a patru sau cinci gospodării europene timp de un an. Mai mult, Sun-Ways colaborează acum cu compania italiană GCF pentru a extinde acest sistem inovator și în Italia.