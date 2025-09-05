Kerrie Herbert avea un salariu anual de 40.000 de lire, circa 46.000 de euro. În mai 2022, într-o discuție tensionată cu șeful Thomas Swannell, Herbert a spus: „Dacă ar fi fost altcineva în această poziție, ar fi plecat de ani întregi din cauza situației din birou, dar am rămas doar din cauza voastră. doi tâmpiți”.

Swannell a concediat-o pe loc, spunându-i: „Nu mă face tâmpit pe mine sau pe Anna, soția mea. Gata, ești concediată. Strânge-ți lucrurile și cară-te”.

Herbert a intentat un proces pentru concediere abuzivă. iar judecătoarea Sonia Boyes a considerat că firma nu a urmat procedurile disciplinare corecte și „a acționat nerezonabil concediind-o pe Herbert doar pentru folosirea cuvântului «dickhead»”.

Doamnei Herbert nu i s-a dat preaviz pentru încetarea contractului de muncă și nici nu a fost plătită în loc de preaviz.

„Deși comentariile ei au fost nepotrivite și regretabile, ele nu au justificat concedierea imediată. În esență, conduita, când este analizată în context, nu a fost atât de gravă încât să reprezinte o încălcare a contractului”, a explicat Boyes.

Tribunalul a dispus ca firma să îi plătească lui Herbert despăgubiri de 15.042,81 lire sterline (17.352 euro), plus aproximativ 14.087 de lire sterline (16.240 de euro) pentru cheltuielile de judecată.