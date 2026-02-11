Trucul lui Zuckerberg pentru un living mai spațios

Sufrageria lui Mark Zuckerberg pare mai spațioasă și luminoasă decât sugerează dimensiunile reale, datorită unui detaliu aparent banal – oglinda, conform revistei Elle. Însă aceasta nu este doar un obiect decorativ, ci un element care redefinește spațiul.

În loc de piese de mobilier extravagante sau renovări costisitoare, Zuckerberg a optat pentru o soluție minimalistă: trei oglinzi identice, fără rame stridente, dispuse strategic pe pereți laterali. Această poziționare creează iluzia unui spațiu extins. După cum explică revista Elle: „ochiul nu se oprește la un perete închis, ci percepe camera ca și cum ar continua dincolo de limitele vizibile”.

Astfel, oglinzile nu doar reflectă lumina naturală, dar și dublează adâncimea vizuală a încăperii, eliminând senzația de spațiu închis. În plus, creează un echilibru între obiectele de mobilier, păstrând armonia designului interior.

Simplitatea – cheia succesului

O altă trăsătură esențială a locuinței lui Zuckerberg este funcționalitatea. Oglinzile nu sunt folosite ca simboluri ale statutului social sau pentru a atrage atenția, ci ca un element practic, care servește scopului de a face camera să pară mai mare și mai aerisită. Spre deosebire de pereții clasici acoperiți integral cu oglinzi, considerați adesea prea ostentativi, aici s-a optat pentru un design discret.

Această soluție este la îndemâna oricui și nu necesită un buget generos. Ba chiar, funcționează cel mai bine în camerele mai mici. Secretul stă în amplasare: oglinzile trebuie poziționate lateral, nu frontal, pentru a deschide spațiul.

Pereții de lângă ferestre, suprafețele opuse unui hol sau zonele laterale ale unui colț de relaxare sunt ideale pentru instalarea oglinzilor. Un alt aspect important: zona din fața oglinzilor trebuie să fie cât mai ordonată. Minimalismul nu este doar o alegere estetică, ci o necesitate pentru ca efectul de mărire a spațiului să fie evident.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE