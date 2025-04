Crimeea va rămâne sub controlul Rusiei, spune Donald Trump

„Crimeea va rămâne sub controlul Rusiei, Zelenski înţelege asta şi toată lumea înţelege că este sub controlul lor de mult timp”, declară Donald Trump, citează News.ro.

„Zelenski şi toată lumea înţelege. Crimeea aparţine Rusiei de mult timp”, a subliniat acesta.

„Aşa era cu mult înainte să vină Trump (la putere). Încă o dată, acesta este războiul fostului preşedinte democrat Barack Obama. Este un război care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată. Eu îl numesc războiul care nu ar fi trebuit să aibă loc”, continuă el.

Read the full transcript of Donald Trumps interview with TIME: https://t.co/r3Rr1SSPAA — TIME (@TIME) April 25, 2025

„Crimeea le-a revenit ruşilor. Barack Hussein Obama este cel care le-a dat-o şi nu eu”, insistă el.

Un plan de pace american propus Kievului recunoaște cuceririle Rusiei sub forma unui ultimatum dat Ucrainei.

Planul prevede recunoaștere de jure de către Statele Unite a suveranității ruse în Crimeea, anexată în 2014. Recunoaște de facto controlul Rusiei asupra oblasturilor Lugansk, Doneţk, Herson şi Zaporojie, ocupate în prezent în întregime sau parţial de forţe ruse.

The first 100 days of President Donald Trumps second term have been among the most destabilizing in American history.



He sat down with TIME at the White House on April 22 for a rare long-form, on-the-record interview about the last three months. Read our story:… pic.twitter.com/FkCTUxCviT — TIME (@TIME) April 25, 2025

Crimeea este un teritoriu „pierdut” de 11 ani, declara, miercuri, cel de-al 47-lea președinte al Americii.

Volodimir Zelenski, acuzat de Donald Trump

Acesta l-a atacat pe președintele Volodimir Zelenski, pe care l-a acuzat de declarații „incendiare” despre Crimeea anexată.

Acesta îi reproșează mai ales că a reafirmat că Ucraina nu va recunoaşte suveranitatea rusă în Peninsula Crimeea.

„Acest lucru corespunde complet (…) cu ceea ce spunem noi de mult timp”, spunea, joi, Dmitri Peskov.

Zelenski i-a răspuns publicând o declarație a administrației Trump din 2019, în care se opunea anexării Crimeei de către Moscova.

Totodată, preşedintele american acuză din nou Kievul de faptul că a declanşat războiul.

„Cred că declanşarea războiului a avut loc atunci când ei au început să vorbească despre aderarea la NATO”, spune Trump.

„Dacă nu ar fi vorbit despre această idee, ar fi fost mult mai puţine şanse ca el să izbucnească”, declară Donald Trump.

„Nu cred că Ucraina va putea adera vreodată la NATO”, declară Trump în interviul acordat revistei Time.

„Cred că pacea în Ucraina este posibilă. Cu mine ca preşedinte, este posibilă, chiar foarte probabilă. Dacă altcineva este preşedinte, nicio şansă”, declară el.

