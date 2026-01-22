Trump a renunțat la amenințarea cu forța

Ideea de a cumpăra votul locuitorilor a apărut după ce Trump, prezent ieri în Elveția, la Davos, a renunțat public la scenariul folosirii forței pentru a prelua insula arctică. După o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, liderul de la Casa Albă a spus că a fost stabilit „cadrul unui viitor acord” legat de Groenlanda și de securitatea regiunii arctice.

Tot atunci, Trump a anunțat că suspendă planurile de a impune tarife comerciale Marii Britanii și altor state care s-au opus ideii ca SUA să preia controlul asupra insulei.

„Acordul suprem. Pe termen infinit”

Întrebat cât ar dura un astfel de acord, Trump a răspuns direct: „Infinit. Nu există limită de timp. Este un acord care durează pentru totdeauna.” El a descris planul drept „acordul suprem, pe termen lung”

și a spus că Groenlanda este esențială pentru securitatea Statelor Unite.

Potrivit Daily Mail, anterior fusese vehiculată o sumă mult mai mică, de ordinul zecilor de mii de lire pentru fiecare locuitor. Noul prag, de 1 milion de dolari de persoană, ar schimba complet miza.

Groenlanda are aproximativ 57.000 de locuitori, ceea ce ar însemna un cost total al unei asemenea oferte de aproximativ 57 miliarde de dolari.

Cealaltă variantă: bucăți de teritoriu pentru baze militare

În paralel, The New York Times a relatat că, în discuții interne NATO, a fost luată în calcul și o soluție alternativă: Danemarca să cedeze Statelor Unite „mici porțiuni” de teritoriu din Groenlanda.

În aceste zone, armata americană ar putea să construiască sau să extindă baze militare, fără ca suveranitatea asupra întregii insule să fie transferată. Sursele citate au comparat acest aranjament cu modelul bazelor britanice din Cipru, care sunt considerate teritorii suverane ale Regatului Unit, deși se află pe teritoriul unui alt stat.

Danemarca și Groenlanda spun „nu”

Autoritățile daneze au respins ferm ideea ca Groenlanda să ajungă sub control american. Ministrul de Externe al Danemarcei a declarat că acest scenariu este „o linie roșie” și că „nu se va întâmpla”. Și premierul Groenlandei a transmis clar că populația nu acceptă „fantezii despre anexare”.

Pentru ca oferta de 1 milion de dolari de persoană să devină realitate, ar fi nevoie de organizarea unui referendum în Groenlanda și de un vot clar în favoarea alipirii la SUA. Chiar și în acest scenariu, acordul ar necesita acceptul Danemarcei.

Deocamdată, planul rămâne la nivel de discuție și declarații politice.

