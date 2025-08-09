Cum a ajuns Alaska să fie scena summitului

Donald Trump a anunțat pe rețeaua sa Truth Social că întâlnirea cu liderul rus va avea loc săptămâna viitoare, în Alaska, pentru a discuta despre războiul din Ucraina, conflict pe care promitea în campanie că îl va opri „în prima zi” de mandat.

„Întâlnirea mult așteptată dintre mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, și președintele Vladimir Putin, al Rusiei, va avea loc vineri, 15 august 2025, în Marele Stat Alaska”, a scris Trump.

Va fi prima vizită a lui Putin în SUA după aproape un deceniu, deși acesta este vizat de un mandat de arest emis de Curtea Penală Internațională pentru presupusa deportare ilegală a copiilor ucraineni în Rusia.

Replica ironică a criticilor care acuză o gafă diplomatică uriașă

Alegerea Alaska ca loc de întâlnire a stârnit reacții puternice. Michael McFaul, fost ambasador american în Rusia, a subliniat că naționaliștii ruși consideră pierderea Alaska o nedreptate la fel de mare ca pierderea Ucrainei.

Trump has chosen to host Putin in a part of the former Russian Empire. Wonder if he knows that Russian nationalists claim that losing Alaska, like Ukraine, was a raw deal for Moscow that needs to be corrected. — Michael McFaul (@McFaul) August 8, 2025

Recomandări Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

„Să sperăm cu toții că Putin nu va cere să ia Alaska acasă cu el, ca suvenir, pentru că Trump ar putea să îi dea și asta”, a comentat ironic analistul politic David Frum.

Let's all hope that Putin doesn't ask to take Alaska home with him as a souvenir, or Trump might give that away too. — David Frum (@davidfrum) August 9, 2025

Jurnalista Julia Davis a scris că „a-l invita pe Putin în America este deja revoltător, dar să faci asta în Alaska, în timp ce propaganda rusă cere teritoriul înapoi, este de neconceput”. Ea a publicat și fragmente din emisiuni rusești în care comentatori pro-Kremlin susțin reanexarea statului american.

Alaska, o victorie simbolică pentru Kremlin

John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al lui Trump și acum un critic al său, a spus că această mutare îi amintește de momentul în care Trump aproape că a invitat talibanii la Camp David. „Nu e chiar la fel de grav, dar seamănă”, a declarat Bolton.

Of course Putin wants a summit to happen. Putin hasn't met with an American president since before he invaded Ukraine. He's been pounded with sanctions. In his eyes, a meeting between him and Trump would legitimize him with the West. pic.twitter.com/66ofzS3zjp — John Bolton (@AmbJohnBolton) August 8, 2025

Recomandări Alexis Anton, membră Mensa, lansează o platformă pentru pregătirea admiterii la Medicină: „Susține nevoile elevilor nedespărțiți de telefoane”

Jurnalista Julia Ioffe a punctat că „Putin, vizat de un mandat de arest internațional, primește o întâlnire pe pământ american fără să promită nimic în schimb, după ce l-a ignorat și insultat pe Trump. Încă o victorie pentru Putin, încă o pierdere pentru Trump”.

So Vladimir Putin, who has an ICC warrant out for his arrest, gets a meeting with the U.S. president on U.S. soil without having to give up or even promise anything—after ignoring and insulting Trump.



One more win for Putin, one more loss for Trump. — Julia Ioffe (@juliaioffe) August 8, 2025

Ruth Deyermond, profesor la Kings College Londra, a atras atenția că summit-urile au fost folosite în trecut ca semn de aprobare din partea SUA, iar Trump transmite un semnal clar că prețuiește relația cu Putin, chiar și în contextul războiului din Ucraina.

Senatoare din Alaska, între speranță și neîncredere

Lisa Murkowski, senatoare republicană din Alaska, a spus că rămâne „profund precaută” față de Putin, dar speră ca discuțiile să ducă la progrese reale.

President Trump announced he will meet with President Putin in Alaska next Friday to continue negotiations to end Russias catastrophic war in Ukraine. This is another opportunity for the Arctic to serve as a venue that brings together world leaders to forge meaningful… — Sen. Lisa Murkowski (@lisamurkowski) August 9, 2025

Recomandări Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”

„Aceasta este o nouă oportunitate pentru ca Arctica să fie un loc de dialog între liderii lumii și să aducă pace pe termen echitabil”.

Putin e urmărit internațional, dar vine pe pământ american

Mandatul Curții Penale Internaționale împotriva lui Putin datează din martie 2023 și vizează implicarea sa în deportarea copiilor ucraineni. Potrivit autorităților de la Kiev, cel puțin 19.000 de copii au fost luați din Ucraina de la începutul invaziei din februarie 2022, însă numărul real ar putea fi mult mai mare.

Putin a călătorit și în alte țări după emiterea mandatului, inclusiv în Mongolia (membru ICC), China și Coreea de Nord (nemembre).

Trump și Putin, iubire cu năbădăi pe scena mondială

Trump a avut de multe ori un ton prietenos față de Putin, afirmând că se înțelege „foarte bine” cu liderul rus. Totuși, în ultima perioadă a spus că este „dezamăgit” de el, pe fondul stagnării negocierilor de pace.

Întâlnirea lor cea mai cunoscută a avut loc în 2018, la Helsinki, când Trump a părut să creadă mai mult declarațiile lui Putin decât concluziile propriilor servicii de informații privind amestecul Rusiei în alegerile americane. Declarațiile au provocat un val de critici bipartizane la Washington, unii acuzându-l că „a ales tabăra inamicului”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE