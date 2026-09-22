Casa Albă a lansat un canal de televiziune online numit „Trump TV”, care emite non-stop pe platformele sociale, în mijlocul unei escaladări fără precedent a scandalului dintre administrația prezidențială și marile trusturi de presă din Statele Unite.

Decizia vine la scurt timp după ce președintele Donald Trump a retras acreditările jurnaliștilor de la CNN, MS NOW și Politico, acuzându-i de difuzarea de „știri false”.

Ce transmite noul canal TV de la Casa Albă

Noul canal a început să emită pe rețeaua de socializare X și pe pagina oficială de YouTube a Casei Albe.

Grila de programe include o transmisiune continuă cu discursuri ale președintelui, imagini de la exerciții militare ale armatei americane și anunțuri oficiale ale administrației de la Washington.

Reprezentanții președinției au transmis că postul își propune să aducă publicului „cele mai importante știri și momente cheie” fără intermediari.

„Nu toate evenimentele importante au ajuns la televizorul tău, dar acum este posibil”, se arată în postare.

Pentru moment, platforma nu include producții jurnalistice originale sau emisiuni de dezbatere.

Scandal de proporții și un proces deschis de televiziuni

Decizia de a lansa o platformă proprie de difuzare survine după ce liderul de la Casa Albă le-a interzis accesul la evenimentele oficiale reporterilor de la CNN, MS NOW și Politico.

Măsura a fost criticată dur de organizațiile pentru drepturile omului și asociațiile de media, care au acuzat o încercare directă de intimidare a presei libere.

Ca reacție la această blocadă, cele trei trusturi de presă au acționat în instanță administrația americană.

În plângerea depusă, jurnaliștii susțin că acțiunile președintelui încalcă dreptul constituțional al publicului la o informare independentă și liberă de orice ingerință guvernamentală.