Proiectul a fost aprobat în primul mandat al lui Donald Trump la Casa Albă

Această solicitare marchează o nouă intervenție directă a administrației în economie, după ce Washingtonul a mai preluat participații la Intel și alte companii de tehnologie și resurse strategice, pentru a sprijini industrii considerate esențiale pentru securitatea națională.

Mina Thacker Pass, aflată în construcție de aproape un an și programată să devină în 2028 cea mai mare sursă de litiu din emisfera vestică, este văzută ca element central al lanțului intern de aprovizionare cu acest metal, vital pentru bateriile vehiculelor electrice și ale altor echipamente electronice.

„Președintele Trump sprijină proiectul și vrea ca acesta să reușească, dar să fie și corect pentru contribuabili. Nu există bani gratis”, a declarat un oficial al Casei Albe.

Proiectul, evaluat la 2,93 miliarde de dolari, a fost aprobat în timpul primului mandat al lui Trump, iar împrumutul a fost semnat ulterior, sub administrația Biden.

Cu o durată de 24 de ani și dobânzi legate de rata Trezoreriei SUA, împrumutul urma să fie accesat pentru prima dată la începutul acestei luni.

Însă, din cauza scăderii prețurilor la litiu, generate de supraproducția Chinei, oficialii lui Trump au cerut renegocierea termenilor, inclusiv o reevaluare a programului de rambursare.

Presiuni asupra General Motors

Ca răspuns, Lithium Americas a oferit guvernului mandat gratuite echivalente cu 5–10% din acțiuni, plus fonduri pentru a acoperi costurile modificării planului de amortizare. În paralel, administrația a presat ca GM să cedeze Washingtonului o parte din controlul asupra proiectului.

GM, care a investit 625 de milioane de dolari pentru o participație de 38% și drepturi exclusive asupra producției din prima fază, a descris împrumutul drept „esențial pentru comercializarea acestei resurse naționale”.

Lithium Americas a transmis că respectă decizia Departamentului Energiei de a analiza o restructurare și rămâne în discuții active cu GM și autoritățile. Între timp, Washingtonul beneficiază deja de clauze de protecție care îi permit preluarea proiectului în caz de întârzieri sau depășiri majore de costuri.

Compania, evaluată la circa 750 de milioane de dolari, face parte dintr-un grup tot mai mare de dezvoltatori de litiu din SUA, alături de ioneer, Exxon Mobil și Standard Lithium, într-un context în care China domină rafinarea globală a acestui metal, cu peste 75% din piață.

