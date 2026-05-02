Ce vrea să facă Trump

Pe scurt, mașinile europene trimise în Statele Unite ar putea deveni mult mai scumpe. În prezent, acordul dintre SUA și UE prevedea un plafon de 15% pentru majoritatea bunurilor, inclusiv în zona auto. Trump vrea acum ca taxa pentru mașini și camioane europene să urce la 25%.

Acordul comercial fusese convenit în vara anului trecut de Donald Trump și Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și este cunoscut drept „Turnberry Agreement”, după numele terenului de golf al lui Trump din Scoția, unde a fost parafat politic. Ideea acordului era să limiteze tensiunile comerciale și să ofere industriei europene o anumită predictibilitate.

Acum, tocmai predictibilitatea dispare. Iar pentru industria auto, acesta este probabil cel mai periculos lucru. Constructorii nu decid peste noapte unde produc, unde trimit mașinile sau cum își reorganizează lanțurile de aprovizionare.

Președintele SUA, Donald Trump (dreapta) și președinta Comisiei Europene (stanga), Ursula von der Leyen, la cea de-a 50-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial, 21 ianuarie 2020
Donald Trump și Ursula von der Leyen dând mâna. Imagine cu caracter reprezentativ. Foto: Hepta

De ce este industria auto europeană atât de expusă

Statele Unite sunt una dintre cele mai importante piețe pentru mașinile produse în Europa. Potrivit ACEA, organizația constructorilor auto europeni, SUA a reprezentat în 2024 aproximativ 22% din valoarea exporturilor europene de vehicule, fiind a doua cea mai importantă piață pentru exporturile auto ale UE după Marea Britanie.

În cifre concrete, date citate de Reuters arată că Europa a exportat în 2024 aproape 758.000 de mașini către Statele Unite, în valoare de 38,9 miliarde de euro. Asta explică de ce o taxă de 25% nu este doar o dispută diplomatică, ci și o problemă reală pentru producători precum Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Audi, Porsche sau Stellantis.

Germania ar fi, probabil, una dintre cele mai lovite țări. Nu doar pentru că are mărci premium foarte prezente în SUA, ci și pentru că mare parte din industria auto europeană gravitează în jurul marilor constructori germani. Când aceștia sunt presați, presiunea coboară și către furnizori.

Unde intră România în această poveste

Pentru șoferul român, taxa de 25% nu înseamnă că o mașină nouă cumpărată mâine din România se scumpește automat. Taxa anunțată de Trump se aplică mașinilor europene importate în SUA, nu mașinilor vândute pe piața locală din România.

Fotografie cadru larg cu uzina Dacia Mioveni, exterior, iarna, mai multi muncitori, in haine groase, in mers
Dacia. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Totuși, România nu este în afara ecuației. Industria auto este unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești. ACAROM a arătat că sectorul auto din România generează aproximativ 35 de miliarde de euro cifră de afaceri, reprezintă circa 13% din PIB și aproximativ 35% din exporturile naționale, cu peste 220.000 de locuri de muncă directe.

România produce mașini la Mioveni și Craiova, prin Dacia și Ford Otosan, dar povestea mare este la componente. Foarte multe firme din România livrează piese, sisteme și subansamble pentru constructori europeni. Cu alte cuvinte, chiar dacă o mașină premium germană vândută în SUA nu este asamblată în România, există șanse mari ca în lanțul ei de producție să existe și componente produse aici.

Uniunea Europeană reacționează dur

Primele reacții din Parlamentul European au fost critice. Bernd Lange, europarlamentar implicat în negocierile pentru implementarea acordului comercial UE-SUA, a acuzat administrația americană de lipsă de predictibilitate și de încălcarea repetată a angajamentelor comerciale.

Comisia Europeană spusese anterior, după problemele juridice apărute în SUA în jurul tarifelor, că „un acord este un acord” și că Statele Unite trebuie să respecte plafonul convenit. Potrivit datelor europene, comerțul total cu bunuri și servicii dintre UE și SUA a ajuns în 2024 la peste 1,68 trilioane de euro, ceea ce arată dimensiunea mizei.

Cu alte cuvinte, nu vorbim despre o ceartă minoră pe o categorie de produse. Vorbim despre cea mai importantă relație comercială bilaterală din lume, iar industria auto este una dintre zonele cele mai sensibile.

Ce urmează

Miza imediată este dacă administrația Trump chiar aplică taxa de 25% de săptămâna viitoare sau dacă anunțul este folosit ca presiune în negocieri. Trump a mai folosit taxele vamale ca instrument politic, iar industria auto europeană știe deja că astfel de amenințări pot schimba planuri de producție și investiții.

Pentru Europa, problema este dublă. Pe de o parte, trebuie să evite o escaladare comercială cu Statele Unite. Pe de altă parte, trebuie să arate că nu acceptă ca un acord semnat politic să fie modificat unilateral când Washingtonul decide că presiunea trebuie ridicată.

Pentru România, concluzia este simplă: nu taxa în sine lovește direct cumpărătorul român de mașini, ci efectul de domino. Dacă industria auto europeană este împinsă într-un nou război comercial cu SUA, țările din lanțul de producție, inclusiv România, vor simți tensiunea. Iar într-o economie în care sectorul auto înseamnă exporturi, locuri de muncă și investiții, astfel de conflicte nu rămân niciodată doar la nivel diplomatic.

